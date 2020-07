Historisk poeng for Rosenborg i serieåpningen etter enorm keepertabbe

I den første kampen til Rosenborg sitt damelag ble det 1-1 mot fjorårets suverene serie- og cupmestere Lillestrøm. Ida Norstrøm tabbet seg ut i LSK-målet.

Selv om LSK har mistet flere nøkkelspillere i løpet av vinteren, våren og sommeren, så gjestene ut til å trekke det lengste strået i det historiske oppgjøret i Trondheim fredag kveld.

Mimmi Löfwenius sendte gjestene i blått i ledelsen etter ti minutter. Etter klabb og bab i feltet fikk Löfwenius skutt på volley fra fire-fem meter. Ballen gikk mellom beina på Kristine Nøstmo og i mål.

Det sto seg til det var spilt 79 minutter. Da utlignet Julie Blakstad til 1-1 etter en skikkelig keepertabbe. Hun slo inn et tilsynelatende ufarlig innlegg fra venstre, som Ida Norstrøm bare skulle plukke. Det gjorde hun ikke - keeperen glapp ballen mellom hendene og slapp inn 1-1-målet.

Blakstad ble klar for RBK så sent som torsdag, og hadde ikke trent med lagkameratene sine før oppgjøret mot LSK fredag. Likevel var det 18-åringen som sikret ett poeng for de hvitkledde.

– Det virker som et veldig bra opplegg. Det er også gøy å være en del av en såpass stor klubb som Rosenborg og til en gruppe som vil noe, sa målscoreren, som ble byttet inn etter timen spilt, til NRK etter kampen om hvorfor det ble RBK.

Hun ble kåret til Toppseriens største talent i 2019, og takket nei til Chelsea i januar i år.

– Det var gøy å komme inn og prøve seg. Det er en fordel at jeg kjenner en del på laget.

1-1 ble også sluttresultatet.

– Vi vil jo helst vinne. Vi får jo et heldig mål, men vi tar med oss det. Det var en ok start. Jeg er godt fornøyd. Vi tapte jo tre ganger for de i fjor. Dette var ok pluss, sa trener Steinar Lein.

Oppgjøret var Rosenborgs første siden de byttet navn fra Trondheims-Ørn.

(©NTB)