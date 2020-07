Historiske Manchester United feide Aston Villa av banen: - Verdensklasse

Ole Gunnar Solskjær og Manchester United fortsetter å imponere.

ASTON VILLA - MANCHESTER UNITED 0-3

Hjemmelaget åpnet sterkt mot storfavorittene Manchester United, men en omdiskutert straffesituasjon forandret kampbildet totalt.

Mål fra Bruno Fernandes, Mason Greenwood og Paul Pogba gjorde kvelden svært tung for Dean Smiths mannskap.

Klar tale fra Solskjær om straffesituasjonen

Det betyr at Manchester United er det første laget som har vunnet med tre mål eller mer i fire kamper på rad, i hele Premier Leagues historie.

- Det er vakkert. Det er en veldig god følelse. Det er gøy at folk snakker positivt om oss nå. Jeg har bedt medspillerne mine om å fortsette i samme spor! Vi gjør det bra nå, vi har forbedret oss mye, men det er fortsatt mye å gjøre. Vi vet at vi kan bedre. Vi vil spille i Champions League å vinne Premier League, og det har vi ikke gjort i år, sa Paul Pogba til Sky Sports etter kampslutt.

Og la til:

- Vi er fortsatt et stykke unna toppen. Vi må jobbe hardt. Vi må holde fokuset nå. Ja, det var deilig å score igjen. Jeg er mest av alt fornøyd med spillerne mine, som har hatt troen på meg hele veien - det gjelder manageren, støtteapparatet og alle sammen også.

Ole Gunnar Solskjær, stikk i strid med egentlig alle andre, mente situasjonen med Fernandes var et klart straffespark. Nordmanne hadde også masse skryt på lager til Mason Greenwood og Paul Pogba.

- Jeg mener det er straffe. Fernandes tar en vakker «Zidane»-piruett, og lander på Villa-stopperen. Vi var litt heldige innledningsvis, men etter 2-0 hadde vi full kontroll.

NYTER TILVÆRELSEN: Alt tyder på at Paul Pogba har det bedre i Manchester United enn han har hatt på lang tid. Foto: Shaun Botterill (Reuters)

- Jeg prøver selvfølgelig å hjelpe Greenwood, men det er han som må møte på treninger, leve livet sitt og alt det som hører med, men han kan bli så god han bare vil. Han er en fantastisk avslutter, og jeg ble bare overrasket over at han ikke satt den første muligheten sin. Han har vært i akademiet vårt siden han var liten, han vet hva vi ønsker fra han - og at vi har troen på han.

- Paul er fortsatt under kontrakt med oss, og jeg har sagt dette mange ganger: Han er en fantastisk person, en fantastisk spiller, og du ser at han koser seg på banen nå. Fokuset og holdningen i garderoben er på topp nå.

Sterke reaksjoner mot straffesituasjon

Det var Aston Villa som så ut som det beste laget det første kvarteret på Villa Park.

Ikke at sjansene var så store, men hjemmelaget var imponerende i det offensive presset og defensive organiseringen - som gjorde livet vanskelig for det sprudlende United-angrepet.

Etter snaue 20 minutter kom også kampens første mulighet, og det var hjemmelagets Jack Grealish som prøvde seg på et frekt volleyforsøk, men den gikk greit til side for David de Geas mål.

I kampplanen til Villa var det tydelig et sentralt moment at Uniteds sentrale midtbanespillere skulle få så liten tid som mulig med ballen, og det ga nesten resultater etter 25 minutter.

Trezeguet ballen fra Pogba i farlig posisjon, og prøvde å plassere ballen i lengste hjørnet for De Gea. Balen traff metallet på vei ut, og United var utrolig heldige i den situasjonen.

SITUASJONEN: Her stempler Bruno Fernandes Konsa, men det var portugiseren som fikk straffespark. Foto: Oli Scarff (AP)

Så, litt ut av ingenting, fant Anthony Martial portugisiske Bruno Fernandes i boksen, og United-talismanen ble lagt i bakken av Konsa etter en sylfrekk dragning. Straffen tok han selv - og gjorde ingen feil fra elleve meter.

- Det er rett og slett verdensklasse!, sa Nils Johan Semb.

Det var dog ikke alle som var enige i avgjørelsen til John Moss:

- Unnskyld, men det der er var ikke straffe. VAR fortsetter å være en spøk. Hva er poenget med systemet om det ikke kan fikse opp i en så åpenbar feil som det?, spurte United-legenden, Peter Schmeichel, sine følgere på Twitter.

- Latterlig avgjørelse. Aldri straffe. Klar og åpenbar feil fra Moss. Det er nettopp dette VAR skal være her for, skrev Henry Winter i The Times om situasjonen.

Straffesparket var Uniteds 13. straffespark denne sesongen. Det er faktisk mer enn noen andre lag har hatt i en og samme Premier League-sesong, kunne statistikktjenesten OPTA melde.

Fernandes burde også økt Uniteds ledelse like før pause, da han fikk servert et strøkent innlegg fra Luke Shaw, men fra kort avstand gikk hodestøtet over mål.

Aston Villa satt inn et ekstra gir i sluttminuttene før hvilen, men fikk kun betaling i en real kalddusj på overtid i omgangen.

- Gutten har blitt mann

United tok en kontring som bød seg, og da ballen til slutt havnet hos Mason Greenwood like utenfor boksen, var det liten tvil om hvor den ballen skulle gå. Pepe Reina kunne lite annet gjøre enn å se fortvilet på sine forsvarsspillere i det ballen suste i hans lengste hjørne.

- Der satt den! Denne sommeren har gjort gutten til mann! Han scorer hver eneste gang han entrer banen, dette er tall som for en tenåring bringer minner tilbake til Wayne Rooney, Michael Owen og den type folk, sa Øyvind Alsaker etter målet.

United burde nok også økt ledelsen ytterligere få minutter etter pausen, men Aaron Wan-Bissaka klarte ikke å få hodestøtet fra tre meter på mål - etter et prikkfritt innlegg fra Marcus Rashford.

United fortsatte godspillet - og etter 58 minutter økte Paul Pogba ledelsen til 3-0 på lekkert vis. Fernandes spilte en corner (!) ut til Pogba som sto på 18 meter, og franskmannen la ballen tilrette og sendte den i Reinas lengste hjørne.

På det tidspunktet var et ingen hemmelighet hvor poengene ville havne, og United kom til flere gode muligheter i perioden som fulgte.

Begge lag hadde noen sjanser - eller halvsjanser - i den avsluttende perioden, men det ble ikke flere scoringer denne torsdagskvelden på Villa Park.