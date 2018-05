Hjelmeset gir seg som landslagstrener

Roar Hjelmeset fortsetter ikke som trener for kvinnelandslaget i langrenn. Dermed står Norges beste langrennskvinner uten trener foran neste sesong.

Hjelmesets beslutning om å gi seg ble bekreftet i en pressemelding fra Norges Skiforbund søndag. Fra før er det kjent at også assisterende landslagstrener Sjur Ole Svarstad går til andre utfordringer foran den kommende VM-sesongen.

Roar Hjelmeset skal jobbe som trener på Skigymnaset hjemme i Hovden. Der har han jobbet også tidligere.

– Jeg ser fram til på ny å kunne jobbe med juniorutøvere og samtidig jobbe der jeg bor, sier suksesstreneren.

– Jeg er glad for å ha fått mulighet til å jobbe over ti år i et spennende konkurranse- og forbedringsmiljø, og kommer selvsagt til å savne alle gode kollegaer i Skiforbundet. Ikke minst vil jeg savne løperne jeg har fulgt tett over mange år. Jeg er svært takknemlig for å ha hatt mulighet til å være med på deres fantastiske utvikling fra juniornivå og til å oppleve at de tar sine første verdenscupseire og mesterskapsmedaljer, tilføyer Hjelmeset.

Tenkeboksen

Nordfjordingen har vært i tenkeboksen en lang stund, og har signalisert at han vurderer å gi seg. Nylig sa 40-åringen til NTB at dersom han skulle gå på en ny sesong, ville det definitivt bli hans siste i denne omgang.

Nå må landslagssjef Vidar Løfshus finne en erstatter. Han forstår Hjelmesets valg.

– Roar har bidratt med solid kompetanse og erfaring samt en «alvorlig» dose humor og glede inn i landslagsmiljøet, noe vi selvsagt kommer til å savne. Jeg håper også han tar seg tid til å glede seg over de fantastiske resultatene han har oppnådd gjennom disse årene, sier landslagssjefen.

Gått gradene

Roar Hjelmeset startet sin trenerkarriere på Hovden Skigymnas for 15 år siden. I 2006 kom han inn i landslagssystemet som assisterende juniortrener og har siden gått gradene der via rekruttlandslag og sprintlandslag.

Hjelmeset har hatt hovedansvaret for verdens beste kvinnelige langrennslandslag siden 2016 og har hatt stor suksess i jobben.

Ole Morten Iversen er nevnt som en mulig kandidat til den ledige jobben nordfjordingen etterlater seg.

(©NTB)

