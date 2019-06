Hjelmeset må slutte som idrettssjef i skiskytterforbundet

Odd-Bjørn Hjelmeset får ikke fortsette som idretts- og markedssjef i Norges Skiskytterforbund.

Stillingen til Hjelmeset bortfaller 1. oktober og nå bekrefter partene til VG at de har blitt enige om en sluttavtale.

Hjelmeset hadde i utgangspunktet en avtale frem til OL i 2022, men fikk beskjed i mai om at stillingen hans kom til å forsvinne.

– Jeg har hatt det fantastisk bra i skyskytterforbundet, men nå bortfaller stillingen, så tar vi det derfra. Men jeg skulle gjerne vært der til OL i 2022, sier Hjelmeset til VG.

Generalsekretær Anne Rustberggard Varden mener det er et nødvendig tiltak for å få til et bærekraftig kostnadsnivå i forbundet.

Nå er det Varden som kommer til å ta over Hjelmesets oppgaver innen salg og marked.

– Det har vært veldig fint jobbe sammen med Odd-Bjørn, og jeg vil gjerne benytte anledningen til å takke Odd-Bjørn for den gode jobben han har gjort for norsk skiskyting, sier Varden.

Hjelmeset har vært idrettssjef for skiskytterne i to år.