Hjelmseth byttet sko før straffesparkkonkurransen: - De lå klare på benken

Ingrid Hjelmseth (39) viste sin rutine da hun byttet til sko med skruknotter før straffesparkkonkurransen mot Australia.

NORGE - AUSTRALIA 1-1, 5-2 e. straffespark:

NICE (Nettavisen): Det norske kvinnelandslaget tok seg til kvartfinale i VM etter en høydramatisk kamp mot Australia lørdag.

VAR-kaos, rødt kort, sen scoring og straffesparkkonkurranse var ingrediensene i det som utspilte seg på Allianz Riviera, og etter 120 heseblesende minutter var det ingenting som skilte de to lagene.

Norge tok ledelsen ved Isabell Herlovsen i den første omgangen, men et vedvarende australsk trykk kulminerte i utligning etter 82 minutter da en corner ble skrudd rett i mål bak Ingrid Hjelmseth.

Etter at Australia hadde styrt mye av det som skjedde de første 90 minuttene, tok det norske laget virkelig over i ekstraomgangene, og Martin Sjögrens mannskap vasket fram den ene store muligheten etter den andre.

Australia holdt imidlertid unna, selv etter at Alanna Kennedy fikk marsordre like før slutt i den første ekstraomgangen.

I straffesparkkonkurransen måtte imidlertid «Matildas» strekke våpen, mye takket være Hjelmseth i det norske målet.

Byttet fotballsko



For mye av æren for det skal Norges svært rutinerte burvokter ha. Hun presset først Australias stjernespiller Sam Kerr til å skyte utenfor, før hun lå kattemykt helt ute i hjørnet da hun reddet forsøket fra Emily Gielnik.

Noe av grunnen til at hun kom helt ut i hjørnet kan skotøyet ha. For TV-bildene plukket opp at Hjelmseth byttet sko etter at ekstraomgangene var ferdige.

Det var ikke tilfeldig, ifølge hovedpersonen selv.

- Ja, jeg byttet til skruknotter. De lå klare på benken i tilfelle det skulle bli sleipt og glatt, sier Hjelmseth når Nettavisen konfronterer henne med det smidige skobyttet før det hele skulle avgjøres fra ellevemetersmerket.

Hun vil ikke si om skobyttet utgjorde noen stor forskjell, men Isabell Herlovsen, som scoret Norges eneste mål i ordinær tid, mener lagvenninnen hadde godt av bedre feste.

- Ingrid følte for å bytte sko og ville kanskje ha bedre feste. Man så kanskje at hun skled en gang i den ene ekstraomgangen, så det var smart gjort av Ingrid. Og hun er helt rå på straffer, det var sinnssykt, sier Kolbotn-spilleren som attpåtil hadde bursdag søndag.

SKOBYTTE: Her sitter Norges keeper Ingrid Hjelmseth og bytter sko kun minutter før straffesparkkonkurransen mot Australia. Foto: Skjermdump, NRK

- Noen ekstremt kalde hjerner

Bakerst på banen fikk Hjelmseth nok å henge fingrene i lørdag. Australia kom ut i et forrykende tempo og skapte en kjempesjanse allerede etter 30 sekunder da Kerr smalt ballen i nettveggen.

Det norske laget slet med å komme skikkelig igang, men tok likevel ledelsen etter 31 minutter da Karina Sævik fant Herlovsen, som sikkert satte inn 1-0 alene med keeper.

Australia presset på for en utligning, og trodde de hadde fått straffe da dommer Riem Hussein pekte på straffemerket etter at Maria Thorisdottir hadde klarert ballen med skulderen.

VAR ble koblet på situasjonen, men til slutt måtte Hussein selv ut for å studere videobildene, og den tyske dommeren endte med å omgjøre sin opprinnelige avgjørelse.

Etter 81 minutter kom imidlertid utligningen da Australias Elise Kellond-Knight skrudde en corner rett i mål, men etter scoringen våknet plutselig det norske laget.

Sjögrens mannskap kjørte samfulle 30 minutter i ekstraomgangene, og fikk ytterligere rom da Alanna Kennedy fikk rødt kort etter å ha revet ned Lisa-Maria Karlseng Utland.

Det måtte imidlertid avgjøres på straffesparkkonkurranse. Hjelmseth fikk se Kerr skyte over, før hun mesterlig reddet forsøket til Gielnik.

Samtidig gikk Caroline Graham Hansen (24), Guro Reiten (24), Maren Mjelde (29) og Ingrid Syrstad Engen (21) hen og satte sine straffespark sikkert i mål.

- Vi har noen ekstremt kalde hjerner som bare tuslet fram og puttet, er 39 år gamle Hjelmseths dom over straffene til sine yngre lagvenninner.

Nå skal hun og resten av det norske laget spille kvartfinale. Der venter sannsynligvis England. Phil Nevilles lag er storfavoritter mot Kamerun søndag kveld.