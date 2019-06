Hjelmseth byttet sko og sendte Australia ut

Ingrid Hjelmseth byttet sko før hun stilte seg i mål i straffesparkkonkurransen som sendte Norge til VM-kvartfinale.

– Jeg byttet til skruknotter for å få bedre feste. De lå klar i tilfelle det ble sleipt eller glatt. Det var bare å ta på jernknottene og gjøre seg klar, sa hun i intervjusonen.

Akkurat som i EM-semifinalen mot Danmark for seks år siden nektet hun motstanderen scoring på de to første straffene og så Norges fire første skyttere score.

Den gang reddet hun to skudd, nå så hun Sam Kerr skyte over før hun selv kastet seg og stoppet Emily Gielniks velplasserte skudd.

– Vi skjønte fort at Australia var ute etter straffesparkkonkurranse da de fikk utvisningen, men vi har noen ekstremt kalde hjerner som bare tuslet rolig fram og puttet ballen i mål, sa hun.

39-åringen er imponert over 21-årige Ingrid Syrstad Engen, som satte det avgjørende skuddet.

– Men det kan nesten være en fordel å være ung og litt urutinert. Da tenker man ikke så mye konsekvenser. Jeg tror det er verre for sånne gamle som meg, som tenker at det er siste mesterskap og siste mulighet. De jentene her vet det kommer flere muligheter, sa hun.

– Og så vet de også at de ville ha 22 andre i ryggen uansett hva som skjedde.

