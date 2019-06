Hjelmseth gir seg selv om Norge kommer til OL

Ingrid Hjelmseth har besluttet å gi seg som toppkeeper ved sesongslutt. Det kommer hun til å stå fast ved selv om Norge skulle kvalifisere seg til OL.

– Jeg gjør nok det, det er planen. Jeg kjenner at det koster veldig mye å henge med på dette nivået. Toppnivået i internasjonal kvinnefotball er blitt så høyt, og da koster det litt ekstra når du er 39 år, sier hun til NTB.

– Du må legge ned litt mer trening for å henge med, og det merkes på kroppen.

Hun spiller mandag sin 135. landskamp. Hun vil gjøre det hun kan for at Norge skal innfri sine hårete mål i VM og at hun kan overlevere plassen til arvtaker Cecilie Fiskerstrand med en OL-turnering i sikte.

– Ja, absolutt. Og så vil jeg veldig gjerne dra herfra med en medalje rundt halsen slik at jeg får avslutte landslagskarrieren på en veldig, veldig god måte, sier hun.

Det kan faktisk bli nødvendig å innfri medaljemålet for å kvittere ut OL-billett. Bare de tre beste europeiske lagene i VM kommer til Tokyo-lekene, og de europeiske lagene har gjort det svært skarpt så langt.

– Det er slik det har pleid å være. I forrige VM var det annerledes, men før det måtte man til semifinale i VM for å komme til OL. Nåløyet er veldig trangt, sier hun.

Klar beskjed

Betingelsene for keepere ved straffespark er tilsvarende blitt vanskeligere med den siste regelendringen og bruken av VAR. Fredag reagerte mange på at videodømming ble brukt til å underkjenne Jamaicas strafferedning mot Italia, som fikk et nytt forsøk og scoret. Hjelmseth synes det er helt greit.

– Det er en regel som andre regler. Dommerne forholder seg til regelen og er veldig strikte. Da vi fikk straffe mot oss mot Frankrike kom dommeren rett bort til meg og sa at om jeg ikke hadde en fot på streken når straffen ble tatt så ville jeg få gult kort direkte, sier hun.

Sydney Schneider fra Jamaica fikk samme beskjed. Hennes redning ga henne gult kort og Italia nytt forsøk som ble omsatt i ledermål.

Svart/hvitt

– Man må forholde seg til beskjeden. Hun gikk veldig tidlig. Jeg synes det er som offside, en regel det er veldig enkelt å sjekke om man bryter eller ikke. Det er svart og hvitt, enten har du en fot på streken eller ikke, sier Hjelmseth.

– På gode straffespark er det en ulempe å måtte stå, men på dårligere straffer kan man få igjen for ikke å gå for tidlig.

Hjelmseth synes det er fint at dommerne også advarer spillerne mot å løpe for tidlig inn i feltet. Der var det også lettere å slippe unna før VAR ble innført.

– Dette er regler som er enkle å forholde seg til og enkle å kontrollere med VAR. Det er ikke som 50-50-situasjonene som er en vurderingssak.

