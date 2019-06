Hjelmseth lar instinktet styre om det blir straffer

Lørdag starter cupspillet i fotball-VM, og den omdiskuterte håndhevelsen av reglene ved straffespark blir enda mer aktuell.

Står det uavgjort etter full tid og ekstraomganger, blir avansement avgjort ved straffesparkkonkurranse. Det kan ta tid dersom straffespark stadig skal tas om igjen.

– Regelverket er glassklart, og vi kjenner det. Om det blir straffer i morgen så skal målvakten vår ha minst en tå på linjen, det kan jeg love, sa Martin Sjögren da han på den internasjonale pressekonferansen ble spurt om regelhåndhevelsen i VM.

Like sikker var ikke Ingrid Hjelmseth da NTB snakket med henne om det samme noen timer tidligere. Hun har full respekt for regelen, men kan ikke love at hun ikke vil synde mot den.

– Nei, men hvis de får to sjanser så skal jeg prøve å gjøre jobben min begge ganger. Det er marginalt, så jeg tror det er viktig ikke å tenke altfor mye på det. Du glemmer at du skal ta ballen hvis du bare er opptatt av hvor du setter beina, sa hun.

– Jeg tror man må handle på instinkt og håpe at man er innenfor reglementet.

Sjögren sa til NTB at man i det norske laget har snakket om muligheten for å havne i en straffesparkkonkurrans, og at han har en ganske god idé om hvem han ønsker å bruke som skyttere.

– Det er jo sagt og skrevet mye om hvordan keeper skal forholde seg ved straffespark, og det har vi både snakket om og trent på, sa han.

Norges kvinnelandslag har vært i flere straffesparkkonkurranser i tidligere sluttspill, sist i EM-semifinalen mot Danmark i 2013. Da reddet Hjelmseth de to første danske skuddene, og alle de fire norske skytterne scoret.

