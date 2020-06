Hjelpemiddel på Bislett skapte reaksjoner. Nå slår Ingebrigtsen-brødrene tilbake

Ingebrigtsen-brødrene har lite forståelse for reaksjonene i Sverige.

BISLETT STADION (Nettavisen): Det var i forkant av torsdagens friidrettsstevnet på Bislett at den svenske sportskommentatoren Lennart Julin gikk ut mot bruken av en såkalt lyshare på Impossible Games.

Therese Johaug er blant dem som allerede har slått tilbake mot Sveriges friidrettsorakel.

Nå gjør brødrene-Ingebrigtsen det samme.

Også Filip, Henrik og Jakob Ingebrigtsen fikk benytte seg av lysharen som et referansepunkt da de løp 2000 meter på Bislett stadion torsdag kveld.

- Svensker sitter i glasshus på alle områder



Eldstebror Henrik rister oppgitt på hodet når Nettavisen konfronterer han med kritikken fra den svenske sportskommentatoren.

- Jeg føler at svenskene kanskje sitter i glasshus på alle mulige områder. Vi forholder oss til de internasjonale reglene som gjelder, og når de internasjonale reglene sier at du kan bruke lyshare, så er det bare å forholde seg til reglene, sier Henrik Ingebrigtsen til Nettavisen.

Og det var nettopp det utøverne på Bislett gjorde. Bruk av lyshare ble for noen år siden tillatt av Det internasjonale friidrettsforbundet, men Julin er likevel skeptisk til virkemiddelet.

- Jeg synes det er en del av utfordringen at man kan disponere sine krefter og ikke behøver ta imot hjelp. Harer har alltid eksistert, men nå overlater man jobben til en maskin. Nei, jeg synes det er ganske trist, sa han nylig til Expressen.

Filip Ingebrigtsen forstår ikke kritikken om at lysharen blir noe unaturlig.

- Da kan man si at klokken er unaturlig også, da. Da kan bare legge igjen klokken og springe i blinde. Det er bare en referanse, det er liksom ikke noe annet, sier Filip til Nettavisen.

- Leter etter ting å være negativ til



Han synes det var fornuftig at løperne på Bislett fikk et referansepunkt å forholde seg til da man ble løpende alene under Impossible Games. Filip som tidligere på kvelden satte norgesrekord på 1000 meter med tiden 2.16,48, har lite til overs for kritikken.

- Det blir litt sånn at man leter etter ting å være negativ til, sier Filip.

Det samme mener lillebror Jakob.

- Det er morsomt hva man kan kritisere. Alt mellom himmel og jord kan bli kritisert. Det er morsomt med dem som forbeholder seg retten til det, sier 19-åringen.

Nettavisen snakket allerede før torsdagens stevnet med pappa Gjert om lyshare-kritikken. Han mener det var helt naturlig at arrangøren benyttet seg til en slik innovativ løsning på Impossible Games.

Han antyder imidlertid at han ser for seg at bruk av lyshare kan bli et tema igjen i fremtiden.

- Det kan godt være at det blir raskt avskrevet som noe man ikke skal fortsette å bruke, men da har man i hvert fall den kunnskapen. Om man skal bruke det i løp eller i trening vil tiden vise, men vi er åpne for å tenke nytt. Vi tror at i denne sammenhengen som et rent TV-produkt, at det blir visuelt mer givende for en som skal se på TV, sier Gjert Ingebrigtsen til Nettavisen.

FØLGER MED: Pappa og trener Gjert Ingebrigtsen til høyre. Foto: Lise Åserud (NTB scanpix)

Rekordløp



Jakob Ingebrigtsen stod torsdag for en av kveldens virkelig store prestasjoner under Impossible Games da han løp inn til europeisk rekord på 2000 meter med tiden 4.50,04.

Etter løpet var det en veldig fornøyd pappa og trener som møtte Nettavisen.

- Fantastisk. Jeg kan ikke si noe annet enn fantastisk. Han dokumenterer et nivå som er ekstremt høyt. Ikke i nasjonal sammenheng, men i internasjonal sammenheng, sier Gjert.

Han gleder seg også over arrangementet i sin helhet.

- Jeg sitter igjen med gode opplevelser. Bislett har ikke vært vår lykkearena, men i dag så har det vært bra, forteller pappa Ingebrigtsen.

