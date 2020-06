Hjemmemareritt i Eliteserien: Start-seieren glapp mot Godset

Start var på vei mot den første hjemmeseieren i årets eliteserie i fotball. Ni minutter før slutt utliknet Herman Stengel til 2-2 for Strømsgodset tirsdag.

Dermed er det fortsatt ikke blitt en eneste seier for vertene på de sju første kampene i Eliteserien. Tendensen fra andre ligaer ser ut til å spre seg til Norge. Uten publikum på tribunene, er hjemmefordelen redusert.

Akkurat da klokken viste 45 minutter kom Godsets Lars-Jørgen Salvesen (24) med store klyv inn i Start-feltet. Innlegget fra Kristoffer Tokstad var godt, og headingen fra Salvesen enda bedre.

Ballen feide inn til 0-1 like under tverrliggeren. Dermed hadde sørlendingen Salvesen scoret mot sin tidligere arbeidsgiver.

– Det var litt spesielt for meg naturligvis. Vi spilte ikke noen god omgang, og Start presset oss, sa Salvesen til Dplay i pausen.

Start hadde flest sjanser i 1.-omgangen, men Strømsgodset gikk til pause med ledelsen i sommerheten i Kristiansand.

Vrient

I annen omgang var det Mathias Bringaker (23) som utlignet for Start etter vel en times spill. Han flikket et innlegg i mål med utsiden av høyrefoten. Det skjedde i en trang situasjon med Jonathan Parr.

Start var best i solskinnet. Eman Markovic (21) oppførte seg kaldt og kontrollert da han skjøt inn 2-1-målet fra 13-14 meter etter 72 minutters spill. Det var for en stund et langt steg mot en fortjent hjemmeseier.

Start reiser til Sandefjord i neste serierunde, og den kampen spilles søndag. Sandefjord åpnet sesongen med å slå Odd 2-1 borte.

Strømsgodset får besøk av Odd samme dag, og etter telemarkringenes svake åpning, blir oppgjøret viktig for lagene nederst på tabellen.

