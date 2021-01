Hjemmesmell for Real Madrid – rotet bort seieren med ti mann

Real Madrid tok ledelsen tidlig, men fikk det tungt med ti mann hjemme mot Levante og tapte 1-2.

Det overraskende tapet er nok et resultat som taler for at byrivalen Atlético stikker av med ligagullet i Spania i år. Roger scoret 2-1-målet snaue kvarteret før slutt og sørget for et pinlig Real-nederlag.

Madrid-laget fikk trøbbel i starten av kampen da Eder Militão ble utvist etter åtte minutter. Han fikk først gult kort for å ha sparket ned Sergio Leon da han var alene igjennom, men dommeren gjorde kortet om til rødt etter å ha sett situasjonen på video.

Bare fire minutter senere tok Real likevel ledelsen ved Marco Asensio. Men så snudde det hele.

José Luis Morales utlignet etter 31 minutter. Etter en drøy time brente Roger et straffespark, men han fikk revansj da han ble matchvinner mot slutten.

Tapet var Real Madrids første på ti kamper i La Liga.

(©NTB)

