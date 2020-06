Hjulmand hyller Hareide: – Han fortjener all mulig respekt

Kasper Hjulmand er Danmarks nye landslagssjef i fotball. Dansken hyller avtroppende Åge Hareide for jobben han har gjort, men varsler endringer på laget.

Åge Hareide skulle avsluttet jobben i Danmark med å lede laget i EM, men koronaviruset og den påfølgende krisen ville det annerledes.

Nordmannen er offisielt landslagstrener fram til 30. juni, men det danske fotballforbundet har blitt enig med Hareide om at Kasper Hjulmand har fått lov til å snakke med spillerne.

– Det beste hadde vært om Åge Hareide og hans spillere hadde fått spilt ferdig EM-sluttspillet på hjemmebane. Hareide fortjener all mulig respekt for det fundamentet han har laget. Han kom inn under en vanskelig tid for landslaget, men skapte samhold og et sterkt kollektiv. Også tok han Danmark til to sluttspill, sier 48-åringen i et intervju med Ekstra Bladet.

– Det blir ikke noen større revolusjon, men det vil bli endringer, lover han.

Konsulent

48-åringen kommer fra jobben som konsulent i det danske fotballforbundet. Nå skal han overta for nordmannen som ledet Danmark med suksess de siste fem årene.

Under Hareide tapte ikke Danmark på 34 strake kamper. Under hans ledelse kvalifiserte Danmark seg til to sluttspill, VM og EM. Nordmannen skapte resultater, men han klarte ikke helt å begeistre danske fotballelskere.

– Jeg tenker ikke så mye på å etterfølge Hareide med de resultatene han har levert, men jeg vet godt at premissene er satt. Jeg innrømmer at det er vanskeligere å etterfølge suksess når man blir målt opp mot andre, sier han.

Dansker i storklubber

Akkurat som sine forgjengere Åge Hareide og Morten Olsen vil Hjulmand bygge laget sitt rundt danske spillere ute i europeiske storklubber, og ikke se så mye på hjemlig serie.

– Det er klart at det ikke vil være de samme 23 spillerne som kvalifiserte Danmark til EM i fjor som blir brukt i EM-sluttspillet neste sommer. Det vil være mange gjengangere, men det vil også være utskiftninger. Det er helt naturlig, sier Hjulmand.

Etter planen debuterer han som landslagstrener i nasjonsligaen mot Belgia og England i september.

(©NTB)