Hobro-trener: – Vi skaper for lite uten Kirkevold

Hobro klarte ikke score uten Pål Alexander Kirkevold i 0-1-tapet mot Sønderjyske søndag. Hobros trener håper å ha den skadde spissen tilbake til returkampen.

Hobro havnet på etterskudd i første kamp om europaliga-billett søndag. Det skjedde uten Superligaens toppscorer, Pål Alexander Kirkevold, som måtte stå over med en lyskeskade. Uten nordmannen på banen mønstret Hobro et tannløst angrep.

– Pål har scoret over halvparten av målene våre denne sesongen, så når vi ikke vinner og ikke scorer så er det naturlig nok fokus på hans fravær, sa Hobro-trener Thomas Thomasberg.

– Det hadde jeg allerede snakket med de andre spillerne om før kampen. Vi ville gjerne vise at vi kan også uten ham, fortsatte han.

Scoret halvparten

Treneren innrømte imidlertid at det Kirkevold-løse angrepet mislyktes.

– Ut over et par dødballer skapte vi for lite. Vi var også usikre i vårt forsvarsspill, og basert på det kan vi være fornøyde med et knapt tap, sa Thomasberg.

Kirkevold har stått for 21 av Hobros 41 mål denne sesongen. Hobro-treneren håper å ha Kirkevold tilbake til returkampen mot Sønderjyske om en uke.

– Vi vil forsøke å få ham klar, men tiden vil vise om det lykkes. Selvfølgelig vil jeg kan ham med. Han tiltrekker seg stor oppmerksomhet fra motstanderne og er en meget viktig brikke for oss, forklarte Thomasberg.

Møter AGF eller OB

Hobro-kaptein Mads Justesen håper også å ha Kirkevold tilbake i rekkene om en uke, men passet også på å rose erstatter Quincy Antipas.

– Quincy spilte en veldig god kamp. Han var vår beste spiller, men vi fikk ikke brukt ham nok. Så vi må hjem og se på hvordan vi kan bli farlige når Pål ikke er med, sa Justesen.

– Det er ingen katastrofe å tape med et mål. Vi skal slå dem på hjemmebane, og vi kan slå dem med mer enn et mål.

Vinneren av det samlede oppgjøret mellom Hobro og Sønderjyske skal opp mot enten AFG eller OB. AGF vant første kamp 3-2.

(©NTB)

Mest sett siste uken