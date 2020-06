Hockey-stjerne kommer med rystende anklager i søksmål. Norge-profil spilte på samme lag: - Man blir kvalm

Den norske landslagsspilleren Mathis Olimb (34) reagerer med avsky når han hører hva spillere i hans tidligere klubb skal ha blitt utsatt for.

Det er den tidligere Stanley Cup-vinneren Daniel Carcillo som sammen med blant andre Garrett Taylor går i spissen for søksmål mot den kanadiske hockey-ligaen.

Carcillo tar et oppgjør med en rekke rystende episoder han hevder han opplevde i løpet av sin tid som juniorspiller.

Den tidligere NHL-spilleren hevder at juniorspillere i alderen 15 til 17 år regelmessig ble utsatt for mobbing, fysisk og psykisk trakassering, samt fysisk og seksuelle overgrep.

I søksmålet kommer det frem påstander om at nykommerne på laget måtte sitte midt i fellesdusjen mens de eldre spillerne urinerte, spyttet og kastet skråtobakk på dem.

FRONTER SØKSMÅLET: Tidligere NHL-stjerne Daniel Carcillo. Foto: Charles Rex Arbogast (AP)

Det hevdes også blant annet at en spiller ble tapet til et bord med buksene nede. Eldre spillere, samt treneren, skal så ha pisket spilleren på rumpa med et belte.

Carcillo spilte for Sarnia Sting og Mississauga IceDogs som juniorspiller på tidlig 2000-tallet.

I søksmålet som er omtalt av blant andre amerikanske ESPN hevdes det at Carcillo og flere lagkamerater i Sarnia Sting meldte fra om de påståtte overgrepene, da de var på landslagssamling med Canada under et juniormesterskap. Det hevdes også at trenere og ledere i ligaen visste om overgrepene.

Etter en uformell etterforskning skal imidlertid ingenting ha skjedd.

Olimb spilte i samme klubb



Mathis Olimb, norsk landslagsspiller i ishockey, kom til den aktuelle klubben Sarnia Sting cirka en uke før Carcillo forlot klubben.

Han forteller at han har fått med seg noen av beskyldningene, men forteller til Nettavisen at han aldri opplevde noe lignende selv.

Olimb hørte likevel historier.

- Det har alltid vært mange sånne skrekkhistorier fra disse ligaene, men det er ikke noe jeg har sett. Man har nesten tenkt at det er røverhistorier. Det skal likevel sies at det var litt tøffere på den tiden.

- Hvordan da?

- Man kom inn og var ny. Da måtte man være veldig ydmyk. Det var en litt annen kultur. Det var en kultur der man plaget de som var nye. For min del så slapp jeg egentlig unna siden jeg var europeer og hadde allerede spilt i en seniorliga. Jeg ble aldri plaget, forteller Olimb til Nettavisen.

Han husker imidlertid at en annen medspiller hadde det tungt.

- Det var et litt tøffere miljø enn jeg håper det er nå.

- Det var en på laget som sluttet rett etter at jeg kom. Han hadde hatt det litt tøft. De har nok hatt en kultur som ikke har vært sunn, sier Olimb.

NORGE-PROFIL: Mathis Olimb i aksjon for det norske landslaget. Foto: Fredrik Hagen (NTB scanpix)

- Blir kvalm

Norge-profilen opplever beskyldningene som nå kommer frem som rystende. Han antyder at det kan være fornuftig at noen tar et oppgjør.

- Det er ganske drøye ting som har skjedd. Det er et kjempeovertramp. Det er greit at ting kanskje kommer frem. Jeg var ikke borti noe sånt da jeg var der og jeg vet ikke hvordan det er nå, men man vil ikke at noen skal oppleve noe sånt. Mange av oss som spilte i juniorligaen der har barn i dag. Vi vil at de skal komme inn i et sunt miljø. Når man leser om de greiene der så blir man kvalm, forklarer Olimb.

- Det virker nesten som det verste stedet man kan være når man leser de historiene. Jeg tror det har blitt bedre. I Europa er det i hvert fall ikke sånn, sier den norske hockey-profilen.

I søksmålet kommer det også påstander om at trenere deltok i trakasseringen og overgrepene.

Igjen så forteller Olimb at han aldri opplevde noe selv, men han virker heller ikke veldig overrasket når Nettavisen trekker frem påstandene.

- Alle trenere på den tiden var ganske harde. De hadde kanskje ikke verdens beste moralske kompass, sier Olimb.

Søksmålet har fått stor oppmerksomhet i hockey-gale Canada, og de siste dagene har flere tidligere spillere støttet Carcillos historie.