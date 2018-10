Tidligere landslagsspiller i ishockey, Petter Røste Fossen, er ute på ubestemt tid etter at han onsdag røk en brystmuskel i kamp for Tønsberg-laget Vikings.

Torsdag ble det først meldt at Røste Fossens skade var så alvorlig at karrieren til 27-åringen var over, men det avviser nå hovedpersonen.

Ifølge Tønsbergs Blad er hockeyprofilen i stedet ute på ubestemt tid.

– Jeg kjenner ikke til skadeomfanget. Nok en gang var jeg uheldig, men om karrieren er over er ikke noe jeg har tenkt på. Jeg må se nøyaktig hvor ille det er før jeg tar en avgjørelse. Kanskje er jeg borte i tre måneder, kanskje er det seks måneder. Jeg vet ikke, sier Røste Fossen til lokalavisen.

Episoden skjedde mot slutten av første periode i kampen mot Gjøvik. Røste Fossen gikk da i isen med en motspiller over seg etter litt knuffing.

– Han landet oppå meg, og da kjente jeg at det skjedde noe med brystmuskelen. Da dommerne prøvde å dra han vekk, holdt jeg igjen og da røyk muskelen tvert av i festet, sa Røste Fossen til lokalavisen om episoden der han ble skadd.

Hockeyprofilen har tidligere vunnet NM-gull fem ganger med Stavanger Oilers, blitt seriemester tre ganger og vunnet Iron Man for de norske ishockeyspillerne.

Vikings tapte for øvrig kampen 2-4.

