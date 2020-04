Hockeysjefen tror fortsatt på OL-kvalifisering tross virussituasjonen

Landslagssjef Petter Thoresen er optimist og forholder seg til at Norge kan spille OL-kvalifisering i ishockey mot Sør-Korea, Danmark og Slovenia i august.

Koronaviruset har satt idrettsverdenen på vent og årets ishockey-VM i Sveits er avlyst. Norge skal etter planen spille OL-kvalifisering på hjemmebane i Hamar OL-amfi fra 27. til 30. august. Vinneren tar seg til Beijing-OL i 2022.

– Jeg går jo og funderer litt på om den turneringen kan spilles eller ikke. De som skal bestemme dette har nok ingen lett avgjørelse, sier landslagssjef Petter Thoresen til NTB.

Norge kan kvalifisere seg for sitt fjerde OL på rad. Roy Johansen ledet Norge i 2010 og 2014, mens Thoresens første meritt som landslagssjef ble å kvalifisere Norge til Pyeongchang-OL i 2018.

– Jeg håper jo at turneringen kan spilles da. Nå er det vel satt en dato 15. juni i Norge, så man har jo fortsatt litt tid, sier Thoresen.

Avventer nye avklaringer

Regjeringen har varslet at den 1. mai vil komme med nye retningslinjer for hvordan idrettshverdagen vil bli i sommer og framover.

På denne tiden er det normalt ikke veldig mye som skjer på ishockeyfronten etter at VM er over i midten av mai.

Landslagssjef Thoresen er opptatt av at dersom OL-kvaliken skal kunne gjennomføres, må alle ha hatt de samme mulighetene til å gjøre forberedelser.

– Det bør være likt for alle nasjonene, slik at vi står med like forutsetninger, sier han.

Ingen på is

Thoresen har god oversikt over hva egne elever foretar seg treningsmessig i koronapausen.

– Ja det har jeg. De må jo trene, og nå om dagen er det jo snakk om egentrening og å holde grunntreningen ved like. Det er jo ingen som har mulighet for å trene på is om dagen, sier Thoresen.

Det er også planlagt OL-kvalifiseringsturnering i Slovakia til høsten. Der skal vertsnasjonen, Hviterussland, Østerrike og Polen delta.

I Latvia skulle Frankrike, Italia, Ungarn og vertskapet gjort opp om en OL-plass.

Det internasjonale ishockeyforbundet har ennå ikke satt noen deadline for når det må tas en avgjørelse om en eventuell utsettelse.

