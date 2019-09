Hodebry for Manchester City, Laporte ute i lang tid

Manchester City-spiller Aymeric Laporte blir trolig borte i flere måneder etter at han nylig har gjennomgått en operasjon i kneet.

«Aymeric Laporte har gjennomgått en operasjon i kneet etter å ha skadd menisken i lørdagens kamp mot Brighton». Det opplyser Manchester City onsdag.

Klubben skriver at operasjonen skal ha vært vellykket, men det blir ikke nevnt noe om hvor lenge spilleren blir satt på sidelinjen.

Trolig blir 25-åringen borte i flere måneder, noe som kan gi City-manager Pep Guardiola hodebry. Midtstopperplassen ikke er den posisjonen Guardiola har størst bredde etter at det ikke ble hentet inn noen erstatter for Vincent Kompany i løpet av overgangsvinduet. I tillegg er John Stones også er ute med skade.

Mot Brighton måtte midtbanespiller Fernandinho steppe inn for Laporte.

Laporte så fram til å få sin landslagsdebut for Frankrike. City-spilleren var tatt ut i troppen som denne uken møter Albania i EM-kvalifiseringen.

– Jeg er lei meg for at jeg ikke får muligheten til å slutte meg til landslagstroppen eller til å oppfylle min drøm om å debutere for «Les Bleus», skriver Laporte i sosiale medier.

