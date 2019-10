Hodebry for Solskjær før skjebnekampen mot Liverpool

Ole Gunnar Solskjær får hektiske dager med å stable et slagkraftig lag på beina til Uniteds hjemmemøte mot serieleder Liverpool søndag. Skadelisten er lang.

Når lagets spillere returnerer til Manchester etter de siste dagers landskampoppdrag, vil Solskjær måtte bruke dagene flittig fram til søndagens møte mot Liverpool til en skikkelig vareopptelling.

Tirsdag ble den allerede lange skadelisten enda lengre.

Elleve spillere er enten definitivt ute eller usikre foran stormøtet søndag. Av disse er det særlig fire nøkkelspillere som bør være på plass for at laget i det hele tatt skal ha en sjanse mot et Liverpool-lag som har vunnet alle kampene så langt i sesongen.

Franskmannen Paul Pogba må bli klar fra sin ankelskade, som han for tiden pleier i Dubai. Aaron Wan-Bissaka, Luke Shaw og Victor Lindelöf kjemper også alle mot klokka for å bli spilleklare til søndag.

Anthony Martial skal være tilbake i full trening, og dermed har kanskje Solskjær tilbake en «gamechanger» mot Liverpool. Martial har vært te av spill i nesten to måneder, og hans offensive bidrag har nok vært svært savnet av Solskjær i denne perioden.

Lang skadeliste

Spanjolen er siste på den vonde skadelisten etter at han måtte forlate målet i EM-kvalifiseringskampen mot Sverige tirsdag kveld. Han slet med smerter i lysken. Dersom de Gea ikke kan spille, erstattes han trolig av argentineren Sergio Romero.

Før spillerne dro til landslagsoppdrag, hadde Solskjær ti spillere ute. Ved siden av Pogda, Martial og Wan Bissaka er også Luke Shaw, Victor Lindelöf, Jesse Lingard, Phil Jones og Eric Bailly enten ute eller usikre. Alle manglet i troppen mot Newcastle forrige runde, viser opptellingen Manchester Evening News har gjort.

Diogo Dalot startet i Newcastle, men haltet av banen i annen omgang. 17-åringen Mason Greenwood måtte melde forfall til Englands U21-tropp dagen etter.

Manchester United har hatt et godt grep på Liverpool på eget gress de siste ti sesongene. Det har blitt sju seirer, to uavgjorte og ett tap (0-3 i 2013/14).

Mange tror at Jürgen Klopps menn vil ødelegge den statistikken søndag. Liverpool-seier står til 1,7 i odds, mens du får minst fire ganger pengene om du satser på at Manchester United skal klare å tukte ligalederen.

Hvor mye tid har Solskjær?

United har ikke startet en sesong dårligere på 30 år og ligger på tolvte plass i Premier League, kun to poeng unna nedrykksplass. Dette har ført til at presset øker på Ole Gunnar Solskjær. Ekspertene er imidlertid uenige om hvor mye tid nordmannen har på å bevise at han kan snu trenden.

Ikke navngitte kilder mener spørsmålet om en avslutning av trenerjobben kan komme dersom United ryker mot Norwich uken etter Liverpool-kampen, mens mange andre mener Solskjær uansett vil ha full støtte hos Uniteds eiere i lang tid framover.

– Klubben trodde aldri i verden at ting skulle være rosenrødt med en gang. De er ikke naive nok til å tenke at dette var en situasjon der han (Solskjær) ville endre ting over natta, sa mangeårig United-spiller Rio Ferdinand til talkSPORT i forrige uke.

