Hodeløst om ikke fluorforbudet utsettes

Selvsagt må FIS ha et pålitelig testapparat på plass før det totale fluorforbudet trer i kraft. Noe annet hadde vært hodeløst. Utsett derfor forbudet ett år sånn at blant annet Johaug og Klæbo kan kjenne seg trygge i verdenscup og VM.

Idrettens verdigrunnlag og sunn fornuft bør også råde når så vel FIS-styret, som stortingsrepresentanter som Lars Haltbrekken (SV) diskuterer om det skal være fluorforbud eller ikke i vinter.

Det er ikke forbudet som vekker følelser hos løpere, ledere, skismørere og forbund.

For de handler det om at et sikkert testapparat må være på plass før forbudet trer i kraft.

Jeg synes det er logiske og sunne reaksjoner.

Stjerner som Therese Johaug, Johannes Hæsflot Klæbo, Frida Karlsson og Linn Svahn skal føle seg trygge i at testapparatet gir rett utslag.

Ingen vil bli stemplet som juksemakere. Verken aktive eller skismørerne.

Den 9. oktober har FIS, Det internasjonale skiforbundet, møte. Da skal presidenten Gian-Franco Kasper (74) og hans venner bestemme seg om det virkelig blir et totalt fluorforbud for alle skigrenene i vinter.

FIS bestemte allerede for et år siden om et totalforbud for den miljø- og helsefarlige skismurningen.

Men fluorforbudet forutsatte logisk nok at FIS fikk frem et godkjent testapparat som ikke overlater noe til tilfeldighetene.

To måneder før verdenscupåpningen i finske Ruka finnes det ikke et sånt apparat som holder mål. Det er fortsatt under utvikling i det tyske selskapet Kompass.

UTSETTES: Torbjörn Nordvall mener Therese Johaug, Frida Karlsson og resten av langrennsverden burde slippe et fluorforbud kommende sesong siden testmetodene ikke er bra nok. Foto: Vidar Ruud (NTB)

Når jeg leser stortingspolitiker Lars Haltbrekkens sitat i Aftenposten rister jeg på hodet.

- Dersom FIS ikke får gjennomført et slikt forbud, så kommer vi til å reise et forslag om forbud i Stortinget.

Trønder-politikeren, fra Klæbo sitt fylke, uttaler seg kompromissløst i Aftenposten.

Teoretisk sett kan nå Haltbrekkens utspill innebære at de norske stjernene kan havne i en egen «miljøklasse» - om en eventuell sak i Stortinget blir virkelighet og bifalles.

Jeg tror ikke det blir sånn.

Men saken er satt på spissen, ikke minst i Norge. Det er forbløffende å lese hvordan Haltbrekkens prisverdige miljøambisjoner veier lett i forhold til idrettens kjerne og verdier, hvor juks og doping i alle former skal fordømmes og straffes.

Haltbrekken:

- Det kan være at vi har noen langrennsløpere som jukser, men de bør skjemmes etter at et slikt forbud er innført. Det kan bli slik at noen taper med noen sekunder mot løpere som har jukset, men den moralske seieren har de uansett. Et forbruk vil uansett føre til en kraftig reduksjon av bruken (…)

Skal vi ikke kjempe for en ren idrett også?

Fair Play?

Med et testapparat som ikke er hundre prosent sikkert kan altså uskyldige løpere bli berørt og bli stemplet som fluorjuksere for tid og evighet.

Samtidig risikerer vi at bevisste juksere kan skli gjennom testen og vinne medaljer de ikke har fortjent om de konkurrerte på samme vilkår som konkurrentene.

Skiverden holder pusten før FIS-møtet.

REAGERER: Torbjørn Nordvall rister på hodet av det som blir uttalt av Lars Haltbrekken i Aftenposten. Foto: Montasje NTB scanpix / Skjermdump Aftenposten

Med all respekt for Haltbrekken, FIS og alle andre som ambisiøst jobber politisk og i organisasjoner for et bedre og langsiktig holdbart miljø på jordkloden vår, så bør ikke et fluorforbud skje på bekostning av at idrettens moral risikerer å undergraves ytterligere.

I toppidretten konkurrerer man ikke om å bli den moralske vinneren.

Haltbrekken kan jo for eksempel spørre trønderen Frode Estil om hvordan det føltes å bli den moralske vinneren i Salt Lake City-OL 2002 da han og Thomas Alsgaard kom på delt andreplass i mål på jaktstarten. Gullmedaljen ble sendt hjem i postkassen hans da vinneren Johan Mühlegg ble tatt for doping.

Rettferdigheten vant til slutt. Men hvor kult var det å vinne lang tid etter at OL-ilden hadde sluknet?

Nei, i skisporten skal det konkurreres ærlig og på samme vilkår om gull, sølv og bronsemedaljer i alle klasser.

Det er idrettens og skisportens ansvar å straffeforfølge juks og jobbe forebyggende for å unngå det.

Jeg tror og håper at president Kasper og FIS-styret innser at det blir et høyrisikospill å la fluorforbudet tre i kraft uten et sikkert testapparat.

For er det noe historien har lært meg så er det at skiløpere kan være villige til å ta store sjanser for å skaffe seg en konkurransefordel.

Senest i Seefeld-VM 2019 ble løpere fra Østerrike, Kasakhstan og Estland tatt for bloddoping midt under det pågående mesterskapet.

Et fluorforbud uten et sikkert testapparat kan komme til å skape nytt kaos i langrenn.

Blir forbudet utsatt tenker Haltbrekken og SV, ifølge Aftenposten, å handle.

Mitt råd er:

Utsett fluorforbudet i ett år, FIS!

Innse at alternativet i dag er som å leke med ilden og risikere å tære skisportens moral ytterligere.

Deretter møter jeg gjerne Haltbrekken og SV i en debatt på Stortinget.

Jeg tipper at politikerne som styrer verdens beste skinasjon fortsatt vil ligge i fremkant i både verdenscupen og VM, samt i det nasjonale og globale miljøarbeidet.

Så litt tålmodighet og sunn fornuft, ski- og miljøvenner.

Ett skritt om gangen til alt er sikkert. Til alles beste.

/Torbjörn Nordvall