Hodeskade på slovener etter dramatisk kollisjon

Det var dramatiske scener i starten av nasjonsligakampen mellom Norge og Slovenia lørdag. En slovener ble tatt ut på båre etter en smell med Markus Henriksen.

(Kampen pågår fortsatt)

NORGE - SLOVENIA: 1-0

Markus Henriksen og Luka Krajnc traff hverandre med stor kraft hode mot hode og falt begge umiddelbart i gresset, kun minutter ut i kampen på Ullevaal stadion.

- Det her er vonde bilder å se på. Det er få ting på en fotballbane som er farlig, men selv ved akkurat den type dueller hjelper det ikke med Championship-spill, sier TV 2-kommentator Brede Hangeland.

Henriksen var oppe etter å ha ligget ned for telling i to minutter. Trønderen ble bandasjert godt før han entret banen igjen, da han blødde kraftig etter sammenstøtet.

Slovenias Luka Krajnc gikk det hardere ut over, da han måtte byttes ut. Nakken hans ble støttet opp og alle forholdsregler ble tatt etter sammenstøtet.

- Tror de skanner hodet hans

Slovenias pressesjef sier til NTB at de første rapportene fra Krajncs hodeskade later til å være positive.

– Han er på sykehus, og det virker som det er bra med ham. Han snakker med helsepersonellet. Nå er det trolig bare en kuttskade over det ene øyet som blir følgen av dette. Jeg vil også tro de skanner hodet hans for sikkerhets skyld, forteller Slovenias pressesjef til NTB.

TV 2 har vært i kontakt med kommunikasjonssjef i NFF, Svein Graff, etter det vonde sammenstøtet. Graff kan fortelle at Krajnc har blitt fraktet til et sykehus for ytterligere undersøkelser.

- Han er kjørt til sykehus og er ved bevissthet, skriver kommunikasjonssjef i NFF, Svein Graff, i en tekstmelding til TV 2.

Krajnc lå nede i flere minutter før han ble fraktet til garderoben for videre undersøkelser.

Henriksen fortsatte kampen med en bandasje på hodet.

STYGT: Slovenske Luka Kranjk ble skadet i hodeduellen med Henriksen.

Kremmerhus av Selnæs

Norge leder til pause mot Slovenia, etter et kremmerhus av Ole Selnæs på overtid. Midtbanespilleren prikket ballen i nærmeste kryss på halvvolley fra 17 meter.

