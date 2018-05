Hodgson fikk pris

Crystal Palace-manager Roy Hodgson har fått utmerkelsen «Freedom of the Borough of Croydon» for sitt bidrag til fotballen.

Den tidligere Viking-treneren tok over et Palace i trøbbel i september. Han hjalp London-laget til å berge plassen i Premier League.

Nå har han fått pris, både for sitt bidrag til Croydon-området, men også for sitt bidrag til fotballen.

– Det er en stor ære at fotballkarrieren min blir anerkjent på denne måten, sier tidligere England-landslagssjef Hodgson.

