Hoen ser muligheten for høstlig friidrettsfest

Bislett Games-sjef Steinar Hoen ser for seg at utsatte Diamond League-stevner kan arrangeres under gode forhold langt utover høsten.

Tirsdag kom beskjeden om at sesongens tre første stevner er utsatt. Årsaken er situasjonen rundt koronaviruset. Stevnet i Shanghai er allerede flyttet til 13. august, mens det foreløpig ikke foreligger nye datoer for de to øvrige utsatte arrangementene i Kina og Doha.

Et alternativ kan være å avvikle dem etter den planlagte Diamond League-finalen i Zürich fra 9. til 11. september, bekrefter Diamond League-ledelsen i en pressemelding.

Om flere stevner også må utsettes er i øyeblikket usikkert. Bislett Games-sjef Hoen peker uansett på at friidretten er i den svært heldige situasjon at sesongen potensielt kan forskyves dersom situasjonen tilsier at det er nødvendig.

Har datoer og byer

Hoen viser til at mange friidrettsstjerner som følge av viruspandemien nå får konkurrert minimalt på forsommeren. Mange har også droppet innendørssesongen til fordel for OL-forberedelser. Det åpner for at sesongen kan strekkes i motsatt ende.

– Normalt ville man vært sliten etter OL, men i år kan det bli helt annerledes. OL kan bli en av de første stevnene i sesongen, og da vil utøverne være ivrige på å fortsette sesongen utover høsten, sier Hoen til NTB.¨

Han peker videre på at enkelte utøvere vil ha noe å revansjere etter å ha hatt stang ut i OL, mens andre vil ha et ønske om å profittere på de gode prestasjonene som ble levert under sommerlekene i Tokyo.

Det gjør det mulig å avvikle friidrettsstevner senere på høsten enn det som opprinnelig var planlagt.

– Vi har datoer og byer i områder hvor september og oktober er fantastiske med godt klima, påpeker Hoen.

Må agere lynraskt

Stevnedirektøren åpner også for at Bislett Games kan gjennomføres senere dersom utviklingen i virussituasjonen medfører at stevnet ikke kan gå som planlagt torsdag 11. juni.

– Bislett Games kan som et scenario utsettes til begynnelsen av juli før OL (gitt at OL går som planlagt) eller etter OL i slutten av august. Det er i teorien faktisk mulig å utsette helt til slutten av september, sier en løsningsorientert Hoen.

Han er forberedt på å svinge seg raskt dersom eller når det blir gitt grønt lys for det tradisjonsrike stevnet i hovedstaden.

– Vi som arrangør må være forberedt på alle disse ulike scenarioene og samtidig kunne agere lynraskt om det åpner seg muligheter til å kunne avvikle arrangementet på en gitt dato, sier Hoen.

Slik situasjonen er nå innledes Diamond League-sesongen i Stockholm 24. mai.

