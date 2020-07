Hoeness skal lede Nordtveits lag

38-åringen Sebastian Hoeness er ansatt som hovedtrener i Bundesliga-klubben Hoffenheim.

Han kommer fra jobben som trener for Bayern Münchens 2.-lag og erstatter Alfred Schreuder, som ble sparket i juni.

Hoffenheim opplyser på sitt nettsted at Hoeness har skrevet under på en treårskontrakt. I sin nye klubb får han treneransvaret for blant andre den norske landslagsstopperen Håvard Nordtveit.

Sebastian Hoeness er sønn av den tidligere landslagsspilleren Dieter Hoeness og nevø av den mangeårige Bayern München-presidenten Uli Hoeness.

