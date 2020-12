Høgli om Solbakken-ansettelsen: - Glad for at det ble ham

Tidligere Norge- og FCK-profil tror NFF har gjort et riktig valg.

Tom Høgli (36) har lang spillererfaring fra det norske a-landslaget, og spilte også for FC København under Ståle Solbakkens ledelse i perioden 2014-2017.

Den tidligere backprofilen er klar på at han mener Norges Fotballforbund har gjort et godt valg med ansettelsen av Solbakken som ny sjef for Norge.

- Når det nå ble bestemt at en ny landslagssjef skulle inn, så er jeg glad for at det ble han. Jeg er fan av Ståle som trener og lærte mye av han som spiller, sier Høgli til Nettavisen.

Selv står han med 49 landskamper og to scoringer for Norge.

- Tydelig stil



- Ståle har klare prinsipper og legger ikke skjul på hva han mener. Han har en veldig tydelig stil. Han vet hvordan han vil ha det, og er litt lik «Drillo» på den måten, beskriver Høgli, og tilføyer:

- Han sier klart ifra hvis man som spiller har gjort noe bra, og gir like klare beskjeder om man ikke ikke har prestert godt nok.

36-åringen trekker også fram Solbakkens evne til å ha gode relasjoner med spillergruppene han leder.

- Som person er han flink til balansere. Han kan være litt kompis med spillerne sine i det daglige, og tulle og tøyse litt med dem. Men samtidig får han den respekten han trenger. Når det spilles kamp, da er det han som er sjefen, sier Høgli.

Korte tidsrom



Høgli la opp som fotballspiller i 2018 etter et år tilbake i Tromsø IL. Nå jobber han som samfunnskontakt i den samme klubben, som for øvrig er klar for opprykk tilbake til Eliteserien neste sesong.

- Jeg tror Ståle vil passe bra som landslagssjef. Som Lars Lagerbäck er han god på det å forberede spillerne i løpet av korte tidsrom. Han er som jeg sa litt som «Drillo» i prinsippene sine, påpeker den tidligere backprofilen.

Høgli var mer eller mindre fast i a-landslagstroppene i perioden 2008-2015. Dermed fikk han også med seg hele den andre perioden Egil «Drillo» Olsen trente Norge. Sistnevnte er tidenes mest suksessfulle a-landslagstrener og kvalifiserte Norge for VM-sluttspillene i både 1994 og 1998.

Høgli spilte også for Bodø/Glimt, Tromsø og Club Brugge i løpet av karrieren. 36-åringen tror omstillingen fra å være klubbtrener til å bli landslagssjef neppe blir til hinder for Ståle Solbakken i den nye jobben.

- Det er jo et stort press på landslaget, men det er det i FC København også. Man konkurrerer ikke like ofte på landslaget, og det er den store forskjellen. Der har man ikke seks uker på seg til å forberede seg på sesong. Ståle har jo vært innom landslagsfotball før, så jeg tror ikke det blir en stor omveltning, sier Høgli til Nettavisen.

Solbakken har tidligere også jobbet for NFF som assistenttrener for U18-landslaget under Nils Johan Sembs ledelse.

