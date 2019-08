Høiland med perlescoring da Viking knuste Strømsgodset

Strømsgodset fikk en etterlengtet opptur forrige serierunde, men søndag ble det nytt ligatap da Viking ble for sterke.

VIKING - STRØMSGODSET 4-0:

Det forverrer en allerede helsvart situasjon. Godset ligger nå sist i Eliteserien med 13, og laget har attpåtil én kamp flere spilt enn Sarpsborg 08 på 15.-plass.

Søndag fikk de problemer allerede fra start i Stavanger, og til slutt sørget scoringer fra Fredrik Torsteinbø og Tommy Høiland for at laget fra Drammen nå har 11 tap i Eliteserien så langt denne sesongen.

Kampens prestasjon sto Tommy Høiland for da han la på til 3-0 i den andre omgangen. Spissveteranen tok ned et langt utspill fra keeper Iven Austbø, før han elegant lobbet ballen over Strømsgodset-målvakt Martin Hansen.

- Det er kunst av Tommy Høiland. Har du sett for en scoring, sa Eurosport-kommentator Kenneth Fredheim etter scoringen.

Selv sier Høiland følgende om 3-0-scoringen.

- Først fikk jeg en perfekt touch med haka, og så så jeg at keeperen sto langt ute. Da var det bare å prøve en lobb, sier han til Eurosport.

Tripic i storslag

Allerede etter to minutter kunne Viking tatt ledelsen da Kristian Thorstvedt snek seg fri inne i feltet. Headingen til unggutten forsvant imidlertid over mål, men fem minutter senere fant en av hans lagkamerater veien til nettmaskene.

Et hjørnespark fra Yldren Ibrahimaj fant Torsteinbø på første stolpe, og 28-åringen styrte ballen opp i nettmaskene bak en utspilt Martin Hansen i Godset-målet.

Viking-kaptein Zlatko Tripic spilte en gnistrende førsteomgang, og etter 12 minutter var det kun aluminiumet som sto i veien for scoring.

Kantspilleren sendte av gårde en kanonkule, men Hansen i Godset-målet fikk slått ballen i tverrliggeren og ut.

Tripic var imidlertid ikke ferdig for kvelden. Etter 37 minutter satte han fart og kom seg inn i Strømsgodsets sekstenmeter. 26-åringen ble taklet av Jakob Glesnes i avslutningsøyeblikket, og dommer Kristoffer Hagenes pekte på straffemerket.

Der var Høiland sikker, som chippet ballen i midt i mål mens Hansen gikk til høyre.

STORSPILTE: Viking-kaptein Zlatko Tripic spilte en meget god kamp mot Strømsgodset. Foto: Jan Kåre Ness (NTB scanpix)

Salvesen debuterte

Godset kastet inn offensiv skyts i den andre omgangen, og Lars-Jørgen Salvesen, som kom fra Sarpsborg 08 tidligere i uken, entret banen etter 54 minutter.

Han ble imidlertid kun tilskuer til kampens øyeblikk da Høiland økte til 3-0 etter 77 minutter.

Spissen tok ned et langt utspill fra Iven Austbø, før han lobbet ballen elegant over Hansen som sto på halvdistanse. Scoringen var spissveteranens åttende i Eliteserien denne sesongen, og etter 82 minutter ble vondt til verre for gjestene.

Venstreback Adrian Pereira danset seg fri inne i Godset-feltet, før han feide ballen inn bak Hansen og gjorde ydmykelsen komplett med sin 4-0-scoring.