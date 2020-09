Hollywood-profilene Reynolds og McElhenney vil kjøpe britisk fotballklubb

Klubben bekrefter at medlemmene har stemt ja til et mulig oppkjøp.

Det er tabloiden Daily Star som melder at de to Hollywood-profilene går med planer om å kjøpe Wrexham, som holder til på femte nivå i det engelske ligasystemet.

Wrexham AFC bekrefter også selv på sine nettsider at 97,5 prosent av klubbens medlemmer har stemt ja til at de to stjernene skal få kjøpe den walisiske klubben.

Det er per nå kun snakk om en interesse fra Reynolds og McElhenney, men skulle avtalen bli en realitet vil det være ganske så oppsiktsvekkende.

LES OGSÅ: Veland mener Ødegaard hadde ekstrem korona-flaks: - Verst tenkelige tidspunkt

Neste steg blir at de to potensielle kjøperne skal legge fram sin visjon for klubben og et forslag som medlemmene skal stemme over på en ny generalforsamling.

Av duoen er kanskje Reynolds den mest kjente. Han har de siste årene hatt suksess med Deadpool-filmene og har lenge vært en stor stjerne i Hollywood.

POPULÆR SERIESKAPER: Rob McElhenney. Foto: Willy Sanjuan (AP / NTB scanpix)

Reynolds forhold til Blake Lively har også gjort ham til en meget attraktiv mann for sladderpressen i filmbyen.

LES OGSÅ: Wright om United-duo: - Rett og slett for svake

McElhenney på sin side er en av skaperne og skuespillerne i den svært populære serien «It's Always Sunny in Philadelphia». Komiserien, som også har folk som Danny DeVito, Kaitlin OLsen og Charlie Day på rollelisten, er inne i sin 15. sesong.

Når det gjelder Wrexham ble klubben stiftet helt tilbake i 1864 og er dermed 155 år gammel. Klubben spiller sine hjemmekamper på Racecourse Ground i byen Wrexham i Wales.

LES OGSÅ: Neville advarer Solskjær og United - oppfordrer klubben til å ta grep på overgangsmarkedet

Den tidligere Hull City-spilleren Dean Keates er manager der nå.

Klubben forsvant ut av det profesjonelle ligasystemet i 2008 og har siden den gang spilt i de såkalte conference-divisjonene av det engelske ligasystemet.