Holm stengte buret i Drammens seier mot Haslum

Mathias Kolstad Holm i Drammen-buret ble kåret til bortelagets beste spiller da Drammen slo Haslum 28-26 i eliteserien i håndball lørdag.

Holm vartet opp med flere redninger i løpet av kampen, deriblant tre strafferedninger.

Drammen ledet 15-13 til pause, og sørget for 28-26-seier til slutt. Sander Øverjordet ble hjemmelagets mestscorende med sju scoringer og fikk bestemannsprisen for Haslum. Thomas Boilesen banket inn åtte kasser for Drammen.

Seieren betyr at Drammen klatrer forbi Elverum og Fyllingen til tredjeplass med åtte poeng. Kristian Kjellings menn har én kamp mer spilt enn resten. Haslum har kun hentet fire poeng i løpet av sesongens seks første kamper.

I kvinnenes eliteserie vant Fana 27-23 over Rælingen, i det som var en duell mellom to nyopprykkede lag som er spådd å kjempe i nedrykksstriden. Rælingen må dermed fortsatt vente på sin første seier. Fana har fem poeng på fem kamper.

(©NTB)

