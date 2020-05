Holmenkollen får pengestøtte fra IBU

Det internasjonale skiskytterforbundet (IBU) bidrar med 2,2 millioner kroner i erstatning etter at verdenscuprennene i Holmenkollen måtte avlyses, skriver VG.

Verdenscupavslutningen i Holmenkollen 20.-22. mars måtte avlyses på grunn av koronaviruspandemien.

– Arrangørene i Holmenkollen har bedt om inntil 200.000 euro (2,2 millioner kroner), og det er det de har fått, sier styremedlem i IBU, Tore Bøygard til VG.

Styret i IBU har bidratt med erstatning til verdenscuparrangørene som ble rammet av tiltakene som koronaviruset skapte i begynnelsen av mars.

Tsjekkiske Nove Mesto og finske Kontiolahti har også fått støtte. De arrangementene gikk uten publikum til stede og med redusert program.

Holmenkollen Skifestival, som også omfatter langrenn, kombinert og hopp, har dessuten en søknad inne hos Lotteritilsynet som kompensasjon for tapte inntekter.

– Vi er glad for at det ser ut til at det kommer på plass. Dette er positive signaler som er bra for oss, og Norges Skiskytterforbund har gjort en god jobb, sier daglig leder i Holmenkollen Skifestival Kristin Vestgren Sæterøy til avisen.

