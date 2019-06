Holmenkollen skifestival er vinneren med intervallstart

Den som venter på noe godt venter ikke forgjeves. FIS har besluttet at femmila i Holmenkollen for herrer og tremila for kvinner skal avgjøres gjennom intervallstart fra og med 2021. Den store vinneren blir arrangøren.

Dette er et meningsinnlegg fra Torbjörn Nordvall.

Fjernt fra miljøet på Holmenkollen skistadion i Oslo, på et femstjerners hotell i sommerparadiset Dubrovnik, har verdenscupkomiteen i FIS fattet avgjørelsen om å gjeninnføre intervallstart i Kollen. En avgjørelse jeg og sannsynligvis mange med meg applauderer.

Det er ikke vill gjetting å tro at arrangøren, Holmenkollen skifestival, også hever topplua og takker FIS for at skiklassikeren fra og med 2021 får en høyere attraksjonsverdi. I hvert fall ser jeg det sånn.

Fellesstarten for herrene fortsatte i en rasende utvikling etter Oslo-VM i 2011. Den har som regel inneholdt et stort, samlet felt, langt inn i løpet med et 30-talls løpere på en perlesnor fram til 45 km, før det ender med en langspurt med et titalls løpere i kamp om seieren.

Da russeren Alexander Bolsjunov vant i år foran tre landsmenn, var det seks løpere i mål på under åtte sekunder og 13 løpere under 27 sekunder etter den russiske bjørnen.

Nå har FIS endelig forstått at de historiske konkurransene i Kollen har begynt å miste sin sjel.

Så vel underholdningsverdien som deltakerinteressen har sunket, om ikke dramatisk, så i hvert fall urovekkende mye både på herre- og kvinnesiden. Da Dario Cologna vant i 2018 kom 58 løpere i mål. I år var det bare 42. Da Marit Bjørgen vant tremila i 2018 kom 54 løpere i mål. I år var det 44 når Therese Johaug hadde sin makeløse solooppvisning.

Reduseringen i antallet deltakere i år kan skyldes at Kollen-helgen falt så nært etter VM i Seefeld. Men tendensen har vært et synkende antall deltakere i flere år.

Intervallstart kan lokke flere nasjoner og løpere til å ta fatt på utfordringen i Nordmarka-terrenget. Man kan i alle fall håpe det.

Slik det har vært de seneste årene har et 30-talls løpere sust forbi publikum på noen sekunder ute langs traseen. I folketette områder, som på Frognerseteren er jeg redd for at fokuset har havnet mer på festen ved leirbålet enn på de sportslige prestasjonene i skisporet.

Med intervallstart får femmila for herrer og tremila for damer en bedre sammenhengende helhet. Det blir som i «gode gamle dager» med løpere spredd utover langs løypa hele tiden. Hver løper kommer til å «løftes» fram og få sin velfortjente støtte.

Med fellesstarten forsvinner mange profiler i «mengden» når de ligger midt i en klynge. Intervallstarten gjør at publikum rekker å bli mer «kjent» med deltakerne.

Jeg tror derimot ikke at resultatlistene kommer til å se veldig annerledes ut. Mest sannsynlig får vi se 4-5 nordmenn, 3-4 russere, noen italienere og kanskje en svenske på topp-10-lista selv med intervallstart.

Men femmila blir sannsynligvis en større opplevelse for publikum som med det, forhåpentligvis (ikke alle, men mange) holder seg til å heie frem løperne istedenfor å overkonsumere øl og leke røvere oppe ved Frognerseteren.

Holmenkollen skifestival har all grunn til å se positivt på FIS-beslutningen. Intervallstarten gagner utviklingen av den fine kulturarven som Oslo kan by skiverdenen på. Femmila har sine aner tilbake fra 1888 da konkurransen var en del av Husebyrennet.

/ Torbjörn Nordvall