Holøs og Bastiansen er de store VM-veteranene

Kaptein Jonas Holøs og Anders Bastiansen har begge tresifret antall landskamper. Den rutinen er god å ha foran VM-starten i ishockey mot Latvia lørdag.

Anders Bastiansen (37) debuterte på landslaget i 2004 i en OL-kvalifisering og fikk sitt første VM i 2005. Da var han med på å spille Norge tilbake i det gode selskap. Frisk-kjempen er dermed klar for sitt 14. VM og spiller sin 110. offisielle landskamp lørdag.

– Det er like moro nå som før. Jeg synes vi har et spennende lag. Vi har fått en del forfall, men det er slik det er. Vi har hatt det før og gjort det bra. Jeg håper vi kan klare å gjenskape de positive tingene som vi har gjort tidligere, sier Bastiansen til NTB.

I likhet med Holøs er han klar over at Norge står foran fire nøkkelkamper som blir uhyre viktige å vinne for at drømmen om en ny VM-kvartfinale skal leve. I åpningshelgen er det Latvia og Tyskland som står for tur, og mye kan avgjøres allerede der.

Norge spilte 1-1 mot Tyskland i Pyeongchang-OL, før tyskerne vant i den påfølgende forlengningen. Tyskland spilte seg etter hvert helt fram til finalen og hadde der OAR lenge under press.

Fire kamper som må vinnes

– Får å nå en kvartfinale er det jo fire kamper som helst må vinnes. Spesielt de to første kampene denne helgen mot Latvia og Tyskland. Videre er det Danmark og Sør-Korea som er lagene vi kanskje må krige med om en kvartfinale, sier Bastiansen.

– Vi må være forberedt på alt. Tyskland hadde jo et OL som ikke lignet noen ting. De slo både Canada og Sverige. Kanskje har de nest beste lagene nærmet seg de beste. Nå vet jeg ikke helt hva USA og Canada kommer med her i VM, men det er nok kvalitet i de lagene, tilføyer han.

Jonas Holøs er sju år yngre enn kollegaen, men den tøffe backen har rukket å få med seg 100 OL- og VM-kamper. Han debuterte i Latvia-VM i 2006, men i det mesterskapet ble det mye benkesliting.

– Det er blitt en del endringer siden jeg startet, men det kommer stadig inn interessante ansikter og nye folk som vil ta muligheten. Det er ekstra spennende i år med mange debutanter, sier Holøs.

Lindström til Lindstrøm

En av debutantene er svenske Tobias Lindstrøm. Han er blitt norsk statsborger og spiller sin første VM-kamp. Vålerenga-spilleren vet hvor målet står og skal spille i rekke med brødrene Mathis og Ken André Olimb.

– Vi har vært uheldige med skader nå mot slutten av VM-oppkjøringen, og det er alltid kjipt. Vi må samtidig ha fokus på dem som er her, sier Holøs.

– Du ble jo selv skadd tidlig i oppkjøringen?

– Det er jo alltid noe som henger igjen, men det er ikke ting som skal påvirke spillet mitt, sier 30-åringen som til daglig spiller i Fribourg i Sveits.

Begge de norske veteranene har vært med på alle oppturene med Norge med Roy Johansen som trener. Norge spilte seg til kvartfinale i VM både i 2008, 2011 og 2012.

