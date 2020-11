Holse avgjorde for Rosenborg mot tafatte Start

Carlo Holse ble dagens mann for Rosenborg i 1-0-seieren over Start i Eliteserien søndag. Sørlendingene mente seg snytt for straffespark tidlig i kampen.

Dansken satte inn kampens eneste scoring på Lerkendal etter 66 minutter spilt. Målet sørger for at Rosenborg fortsetter sin rekke uten tap. Åge Hareides menn har ikke tapt siden 1-2-nederlaget mot Odd i starten av august. Start hadde lite å stille opp med i Trondheim, men mente seg snytt for et straffespark på et hjørnespark etter kvarteret spilt. Et ytterligere skår i gleden var at Mohamed El Makrini fikk sitt andre gule kort på overtid. Snytt for straffe? Hólmar Örn Eyjólfsson feiret sin 100. Rosenborg-kamp ved å ta et godt tak i trøya til Vegard Bergan på et Start-hjørnespark etter kvarteret spilt. Dommer Sivert Øksnes Amland reagerte imidlertid ikke. Den største muligheten i 1. omgang kom da RBKs Emil Konradsen Ceïde serverte Kristoffer Zachariassen på kort hold. Dessverre for trønderne fikk Kevin Kabran avverget til corner. Anders Konradsen måtte kaste inn håndkleet etter en snau halvtime med en strekkskade. Inn kom Per Ciljan Skjelbred til sin 250. kamp i Rosenborg-trøya. Holse avgjorde Etter flere halvsjanser skulle det til slutt løsne for trønderne. Ceïde spilte gjennom Carlo Holse som sendte ballen i mål via stolpen. Det var danskens femte eliteseriemål for hvittrøyene. Gjestenes Eman Markovic fikk til en grei avslutning i sluttminuttene, og på overtid holdt André Hansen på å rote det til, men Start klarte ikke å overliste hvittrøyene. Rosenborg ligger på 3.-plass og er ett poeng bak Molde. Serieleder Bodø/Glimt er 17 poeng foran trønderne når sju runder gjenstår Start forblir på kvalifiseringsplassen og har to poeng ned til Mjøndalen under streken. Det er seks poeng opp til Brann på trygg grunn. Strømsgodset er fem poeng foran Start, men har én kamp mindre spilt. Rosenborg gjester Viking på søndag, mens Start får besøk av Sarpsborg 08 samme kveld. (©NTB)