Holtmann og Mowinckel langt bak i storslalåmrennet i Østerrike

Petra Vlhová leder verdenscuprennet i storslalåm i Semmering. Mina Fürst Holtmann og Ragnhild Mowinckel har henholdsvis 1,72 og 1,87 sekunder opp til teten.

Vlhová klokket inn på 1.02,15. Det er den raskeste tiden blant de fremste utøverne. Marta Bassino er 0,22 bak, mens treer Michelle Gisin har 0,35 opp til slovaken.

Mikaela Shiffrin, som vant storslalåmrennet i Courchevel, er nummer fire. Amerikaneren er bakpå med 59 hundredelers sekund.

Langsommere gikk det for den norske duoen Holtmann og Mowinckel, som trenger et lite mirakel for å kjempe om pallplass i finaleomgangen.

Maria Therese Tviberg var i mål 2,59 sekunder bak Vlhová. Det kan bli tøft for henne å ta seg videre.

Marte Monsen, Kristina Riis-Johannessen, Kristin Lysdahl og Kaja Norbye har foreløpig ikke kjørt i den østerrikske bakken.

