Holund satt ut av fødsel: - Kjentes ut som jeg hadde gått en femmil

PAPPA: Hans Christer Holund ble pappa til en liten gutt for omkring to uker siden. Foto: Geir Olsen (NTB scanpix)

Hans Christer Holund (31) hadde sett for seg en litt annen opplevelse da han ble far for første gang.

Facebook

Twitter

Kopier lenke

HOLMENKOLLEN (Nettavisen): Det var en smørblid 31-åring som møtte Nettavisen på skistadion i Holmenkollen mandag. Den norske verdensmesteren ble 15. juni far til lille Håkon og trives i sin nye rolle. - Jeg skal ikke legge skjul på at det er en ny hverdag, men man er forberedt på det. Man hører fra andre om hvordan det er og så gjør man seg opp egne inntrykk når man kommer inn i det. Det har gått overraskende bra, sier Holund til Nettavisen. Foreløpig har det vært få overraskelser, men langrennsprofilen forteller at fødselen gjorde større inntrykk på ham enn hva han hadde trodd på forhånd. Han forklarer at han er overrasket over at det å sitte i en stol på siden, mens man livredd heier på den andre parten, var langt heftigere enn han hadde sett for seg. - Det var litt mer følelser. Det kjentes ut som jeg hadde vært ute og gått en femmil da jeg var ferdig. Men bortsett fra det så har det gått greit, humrer Holund. Les også: Oppgitt Warholm: - Det gjør meg dritforbannet Snart tilbake fra skade

Han synes det foreløpig går fint å kombinere toppidrettslivet med farsrollen. Mandag var han i Holmenkollen på samling med de andre landslagsutøverne som er bosatt i Oslo-området. Holund må imidlertid trene alternativt. En vond skulder har skapt problemer de siste ukene, men det skal ikke være alvorlig. - Det er på bedringens vei. Det vil ordne seg. Nå har jeg vært ganske flink til å trene alternativt i en god stund. På økten i dag så er jeg bare på den sikre siden. Det er ikke verre enn at jeg sikkert kunne ha blitt med, forteller Holund. Les også: Uhrenholdt Jacobsen deler sin bekymring for langrennssporten PÅ SAMLING: Hans Christer Holund i rulleskiløypen i Holmenkollen. Foto: Geir Olsen (NTB scanpix) Usikker vinter i vente Han forsikrer om at skulderplagene ikke får noe å si for det som skal skje til vinteren. Hva som skjer til vinteren er derimot usikkert. Det internasjonale skiforbundet (FIS) håper i utgangspunktet å arrangere en tilnærmet normal sesong, men alt avhenger selvfølgelig av virussituasjonen. Les også: Anders Auklands treningstips i koronatiden: - Det er kjempeeffektivt (+) Holund forteller at han så mørkt på sesongen tidligere i vår, men har blitt mer positiv de siste ukene. - Nå får vi se hvordan en ny smittebølge eventuelt utvikler seg, men jeg ser positivt på det, sier Holund. 31-åringen forteller riktignok at han at han prøver å lese minst mulig om situasjonen og heller har fokus på treningen. - Det er ingenting Hans Christer Holund får gjort med det uansett. Det eneste jeg får gjort er å trene bra og forberede meg, så får ting bli som de blir. Jeg skal i hvert fall prøve å være i god form og gå fort i de skirennene som det blir noe av, sier 31-åringen.