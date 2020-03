Holund sjokkerte med skitur på over 20 mil. Så kom Aukland og Thele på banen med denne

Anders Aukland og Joar Thele knuste landslagsstjernen med vanvittig langrennstur i Nordmarka.

Langrennssesongen ble brått avsluttet som følge av koronaviruset, men det har ikke stoppet eliten fra å stå på ski denne våren.

Og nå virker det som om enkelte har funnet en ny måte å konkurrere på.

Nylig fikk landslagsløper Hans Christer Holund oppmerksomhet for sin treningsøkt i forrige uke der han gikk voldsomme 204 kilometer på ski på 11 timer og 23 minutter.

Det vekket tydelig konkurranseinstinktet til to av Norges fremste spesialister i langløp.

Mandag fant nemlig Joar Thele og veteran Anders Aukland ut at de måtte slå Holunds imponerende langtur.

Og det klarte de.

KONDISMASKIN: Anders Aukland lar seg ikke stoppe. Foto: Terje Pedersen (NTB scanpix)

Gikk i 18 timer



Aukland forteller til Nettavisen at han og Thele møttes i Sørkedalen i Oslo like før klokken seks om morgenen mandag.

- Vi hadde med oss en sekk med mye mat og drikke, og en hodelykt. Så begynte vi å gå. Det gikk overraskende bra. Vi fortsatte og fortsatte, forteller Aukland.

De var ikke ferdige med skituren før litt over midnatt.

Det resulterte i en tur på imponerende 321,4 kilometer - 117 kilometer lenger enn det Holund gikk i forrige uke.

- Vi tenkte vi måtte vise Holund hvor skapet står, sier Aukland som mener de fortsatt hadde mer å gå på etter 18 timer på ski.

- Jeg har vært mye mer sliten før. Jeg var på Grønland for noen år siden. Da var jeg mye mer ubehagelig sliten. Jeg hadde det ukomfortabelt. Nå gikk det faktisk veldig bra, men det er klart at man må være motivert på de siste milene der. Vi kom til 230 kilometer og da fant vi ut at det var et Vasalopp igjen. Da begynte det å bli mørkt og da måtte man være motivert, men vi klarte det. Vi hadde det fint sammen, forklarer Aukland.

TURKOMPIS: Joar Thele gikk sammen med Anders Aukland. Foto: Vegard Wivestad Grøtt (Bildbyrån)

Forbrente 16.000 kalorier hver



Ifølge Theles statistikk på Strava klarte de to å forbrenne nesten 16.000 kalorier hver på mandagens langtur.

- Vi hadde med oss en del cola og red bull. Så spiste jeg godteri, sjokolade og lefser. Men vi klarte oss bra, forteller Aukland.

Han er mørbanket dagen derpå, men i godt humør.

- Det er ganske tungt å gå i Nordmarka med mye høydemeter. Det var rått, sier veteranen.

Tror Holund vil prøve å slå dem



Han forteller at han tror det er fin mental trening med en slik tur.

- Normalt går vi mye kortere langturer. Dette var mer ekstremt. Jeg tror det sitter mer i hodet. Man blir litt tøff i hodet og det tror jeg alle skiløpere har litt godt av. Det handler mest om det mentale, sier 47-åringen.

Aukland forteller at han faktisk møtte nevnte Holund og hans landslagskollega Sjur Røthe midtveis på turen.

Nå forventer han at Holund vil prøve å slå tilbake.

- Jeg tenker vel at Holund vil prøve. Det finnes sikkert en del andre. Det er også fullt mulig å gjøre det. Vi gikk ikke alt vi kunne. Men det er tungt, påpeker Aukland.

Hans Christer Holund har foreløpig ikke svart på Nettavisens henvendelser.



