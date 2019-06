Hope Solo om USA-trener Jillian Ellis: - Hun takler ikke presset

Det amerikanske kvinnelandslaget, som Norge kan risikere å møte i en eventuell kvartfinale, har måttet tåle støy utenfra så langt i mesterskapet.

REIMS (Nettavisen): Mens de amerikanske spillerne fikk kritikk for å feire unødvendig mye i 13-0-seieren mot Thailand, fikk hovedtrener Jillian Ellis så hatten passet av tidligere landslagskeeper Hope Solo allerede før første gruppespillkamp.

Det kom fram i en BBC-podkast etter åpningskampen mellom Frankrike og Sør-Korea.

USA, som regjerende verdensmester, er av mange sett på som favoritter til også å vinne mesterskapet i Frankrike, og stjernegalleriet vil etter stor sannsynlighet møte vinneren av Norges gruppe allerede i kvartfinalen.

For mens vinneren av Norges og USAs gruppe møter en gruppetreer i åttedelsfinalen, kan det gå mot et realt stormøte i kvartfinalen om gruppevinnerne i gruppe A og F unngår et bananskall i første utslagsrunde.

Det ser imidlertid ut som Norge «slipper» å møte Solos tidligere lagvenninner om det skulle bli en kvartfinale som følge av tapet mot vertsnasjon Frankrike onsdag, men en 2-0-seier i mandagens kamp mot Sør-Korea, kombinert med et overraskende 0-2-tap for Frankrike mot Nigeria, vil gjøre at Norge sannsynligvis møter USA i en eventuell kvartfinale.

Murring



Og mens harmonien i den norske leiren virker å være i skjønneste orden, har de amerikanske kvinnene måtte tåle støy utenfra.

Allerede underveis i kampen mot Thailand kom kritikken mot lagets målfeiringer, mens Hope Solo har hatt klare meninger rundt sin tidligere landslagssjef under mesterskapet i Frankrike.

Den tidligere keeperkjempen, som både vant to OL-gull og ett VM-gull, sier først i BBC-podkasten at hun ble kjent med Ellis både på det personlige og det profesjonelle plan og at hun hadde et godt forhold til trenerapparatet.

Deretter retter hun imidlertid kraftig kritikk mot hovedtreneren som har hatt ansvaret for USAs landslag siden 2014.

- Jill er ikke den lederen jeg skulle ønske hun var. Hun lener seg veldig på sine assistenttrenere, og hun takler ikke presset. Men ofte har ikke det noe å si siden kvaliteten på spillerne på det amerikanske laget er fantastisk. Det har ikke noe å si hvem som trener oss siden vi alltid vil finne en måte å vinne. USA vet hvordan man skal vinne uavhengig av hvem treneren er, sier hun i podkasten.

KEEPER: Solo er kritisk til at Ellis blant annet ikke ville analysere lagenes baklengsmål under OL i 2016. Foto: Eugenio Savio (AP)

Nettavisen Pluss: Disse spillerne må du se opp for i VM

Nettavisen Pluss: Dette må du vite om det norske landslaget

- Jeg har tatt viktige avgjørelser

Solo forklarer at Ellis visstnok ikke skal ha ønsket å analysere målene USA slapp inn på dødball under OL i 2016.

- Hun ville ikke knekke noen spillere, men hun ville ikke lære av våre feil og få oss til å se våre feil. Hun ville bare feie dem under teppet, sier 37-åringen som ble utestengt fra landslaget etter flere kommentarer i kjølvannet av exiten i OL.

USA-laget er ventet å cruise videre i VM når de møter Chile i en gruppe som også inneholder Sverige. Det hele ledes av nevnte Jill som virker å ta Solos uttalelser med stoisk ro.

- Jeg mener, uttalelser er uttalelser. Personlig føler jeg at jeg i løpet av de fem siste årene har tatt flere viktige avgjørelser, og jeg har prosesser som leder til disse avgjørelsene, og jeg eier de prosessene, sier hun ifølge CBS Sports, som henviser til Associated Press.

Hun er videre klar på at hun ikke bruker nevneverdig med energi på spillere som ikke lenger er tilknyttet laget.

- For øyeblikket er all konsentrasjon på denne gruppen og spillerne som er her og nå. Kommentatorer/eksperter er der ute, og det er en del av det.

Norges neste kamp mot Sør-Korea har avspark mandag klokken 21.00, mens USA, som kun har spilt én kamp i mesterskapet, møter Chile søndag klokken 18.00.