Hopp: De norske enkelt videre fra kvalifiseringen i Willingen

Halvor Egner Granerud fortsatte storhoppingen og ble nummer to i fredagen kvalifiseringen i Willingen. Han får med seg fem nordmenn i lørdagens verdenscuprenn.

Med et hopp på 139,5 meter endte Granerud 1,7 poeng bak Andrzej Stekala. Polakken vant med et svev på 152 meter.

Verdenscuplederen har hatt en strålende sesong, men kommer nok likevel til Willingen med et snev av revansjelyst. Søndag hoppet han sterkt, men måtte gi tapt til landsmann Robert Johansson etter å ha falt i finaleomgangen.

Daniel Andre Tande viste form i kvalifiseringen og ble nummer tre, 5,4 poeng bak. Markus Eisenbichler endte mellom de to nordmennene.

Videre fulgte Marius Lindvik på 11.-plass, Robert Johansson på 14.-plass og Johann André Forfang på 15.-plass. Anders Haare sørget for at samtlige nordmenn endte topp 30. Med et hopp på 137 meter ble han 29.-mann i Tyskland.

(©NTB)

