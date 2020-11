Hopp: Dobbelt tysk i Wisla – Granerud beste norske på 4.-plass

Tyske Markus Eisenbichler vant vinterens første individuelle verdenscuprenn i hopp i Wisla søndag. Halvor Granerud ble beste nordmann på 4.-plass.

Granerud holdt nervene under kontroll i finaleomgangen og hoppet 130 meter. Likevel holdt det ikke helt inn, men 24-åringen tangerte sin bestenotering med 4.-plass i verdenscupen.

Eisenbichler vant foran landsmann Karl Geiger og østerrikske Daniel Huber.

Sander Vossan Eriksen fikk til hopp på 129 og 132,5 meter. Det ble en imponerende 13.-plass for 19-åringen. Anders Håre leverte to jevne hopp og havnet på 16.-plass. Marius Lindvik hoppet 115,5 og 122,5 meter og fikk 24.-plass.

Norge stilte med sju mann i Wisla søndag. Daniel-André Tande, Robert Johansson og Robin Pedersen maktet ikke å ta seg videre til finaleomgangen.

Granerud var beste nordmann etter første omgang på delt 6.-plass. Eriksen og Håre var på henholdsvis 17.- og 19.-plass 27,3 og 27,4 poeng bak ledende Anze Lanisek. Lindvik var den fjerde nordmannen som tok seg videre til finaleomgangen.

Varierende forhold

I 1. omgang klinket verdenscupdebutant Eriksen til med 129 meter under gode forhold. En imponerende start på hans verdenscupkarriere, som holdt til 17.-plass.

Granerud, som var best av samtlige under lørdagens lagkonkurranse, landet på 131,5 meter. En noe ustødig landing, men hoppet viser at han blir en å regne med denne sesongen. Håre hoppet 121,5 meter og endte på 0,1 poeng bak lagkamerat Eriksen.

Forholdene endret seg idet Pedersen var på hoppkanten. Han landet allerede på 82 meter og havnet nederst på resultatlista.

Daniel Huber hoppet bakken ned og vel så det og landet på 138,5 meter i 1. omgang. Polakken havnet kun en halv meter fra bakkerekorden.

Johansson fikk også tøffe forhold over kulen og landet på 106 meter. Tande falt ned på 110,5 meter og var langt unna en finaleomgang. Lindvik måtte av og på bommen igjen etter å ha fått rødt lys. Han fikk det ikke til å klaffe og landet på 115,5 meter.

Fjorårets verdenscupvinner Stefan Kraft hoppet kun 112 meter og kvalifiserte seg ikke til finaleomgangen.

Hamann hele veien ned

Lindvik var første nordmann ut i finaleomgangen og la på flere meter fra sitt første hopp. 122,5 meter ble det.

Martin Hamann fikk en voldsom oppdrift og ble kveldens andre som havnet på 138,5 meter, men han klarte ikke å sette nedslag. Tyskeren skadet seg heldigvis ikke. Farten ble satt ned for Haare, som var nestemann ut. Han fikk det tøffere og vanskeligere forhold og landet på 117 meter.

Eriksen fikk det virkelig til å svinge også i finaleomgangen. På 132,5 meter klarte ikke unggutten å sette et skikkelig nedslag, men likevel en imponerende konkurranse av 19-åringen.

Granerud leverte like godt i finaleomgangen og vinket fornøyd til kamera da han fulgte opp førsteomgangen sin med et hopp på 130 meter, som gjorde at han endte fire poeng bak pallen.

