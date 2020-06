Hopp-Forfang seiret i Midtstua: – Det var fantastisk

Flere landslagshoppere var i sving da åpent KM i Oslo ble avholdt torsdag. Johann André Forfang trakk det lengste strået. Koronapausen er definitivt over.

– I dag var det ufattelig godt å kjenne litt på konkurransenervene igjen, sier Forfang til NTB.

For med 257,7 poeng stakk tromsøværingen av med seieren i det som var det første hopprennet siden Raw Air i mars. 19 år gamle Sander Vossan Eriksen fra Bækkelaget i Oslo endte på en overraskende 2.-plass, mens Forfangs landslagskollega Robert Johansson kom på 3.-plass.

En storfornøyd Forfang forteller at han har heller dårlige minner fra Midtstubakken i Oslo fra tidligere renn.

– Det har aldri vært helt min hoppbakke. Det å lykkes der i dag føltes ekstremt godt. Det er veldig artig å hoppe på ski om dagen. Det var fantastisk, sier 24-åringen.

Skryter av lagmiljøet

Verdenscupen i hopp var nesten ved veis ende da koronaen inntraff for fullt. Selv om sommerrennene etter alle solemerker ser ut til å bli avlyst, er Forfang optimistisk med tanke på kommende sesong.

– Nå handler det om å fortsette det gode treningsarbeidet, sier Forfang, som endte fjorårssesongen uten pallplassering i verdenscupen.

– Kommende sesong forventer jeg at jeg stepper opp, havner på pallen og forhåpentligvis blir en enda bedre skihopper enn jeg er nå. Det er det som er planen og målet. Den tiden vi går inn i nå handler om å være best mulig forberedt, enda bedre forberedt enn konkurrentene. Vi må bare belage oss på at verdenscupen starter når den skal, så får vi være klare til da.

Utvalgt

24-åringen var naturligvis blant de utvalgte da Norges Skiforbundet presenterte landslagstroppen tidligere i juni. Han skryter av lagmiljøet i troppen.

– Vi er en stor og fin gjeng nå. Vi har alltid vært en gruppe som går godt sammen og trives på tur. Vi har et godt lagmiljø som er bra å utvikle seg i, sier Forfang.

