Hopp: Lundby har fått jumpers knee, må stå over Raw Air-nyvinning

Et vondt venstrekne setter en stopper for Maren Lundby den neste tiden. Hun har tatt MR og fått påvist en liten rift på oversiden av kneet.

– Jeg har fått jumpers knee. Det har vært noe som har murret en god stund, men det har likevel vært bra nok til å gjøre det jeg skal gjøre. Så har det blitt litt verre den siste uken. Jeg har tatt MR og fått en liten rift på oversiden av kneet, sier Maren Lundby til NTB.

Raw Air-vinneren har over en lengre periode slitt med venstrekneet, som også er nedslagsbeinet. Smertene gjør at hun nå må ta det rolig.

– Det er viktig at det ikke er noe med korsbåndet. Jeg skal roe helt ned nå og så begynne å trene som normalt etter hvert. Det blir hvert fall en uke til uten belastning på kneet, sier stjernehopperen fra Bøverbu.

Landslagstrener Christian Meyer forteller at de velger å være veldig forsiktige med Lundby.

– Dette var ikke noe nytt for meg. Jeg har fulgt med på dette lenge. Det er selvfølgelig kjedelig for henne at det blir en uke fri, men sånn er det. Så ser vi an neste uke, sier han til NTB.

– Det er vanskelig å si om hun er tilbake om en uke. Vi tar alle forholdsregler med henne.

– Hvis hun skulle hoppet for OL-medalje i kveld da?

– Å ja, ja. Da hadde hun hoppa. Hun var mye dårligere i kroppen da hun vant OL sist, sier han og ler.

Må stå over nyvinning

Det vonde kneet gjør at hun må stå over nyvinningen Raw Air Challenge på Lillehammer fra mandag til fredag. Der skal herre- og kvinnelandslaget konkurrere mot hverandre i forskjellige hoppkonkurranser.

– Det hadde vært gøy å være med på noe helt nytt, men jeg må høre på kroppen. Det er viktigst at jeg blir frisk til sesongstart.

Jumpers knee er det samme som Martin Ødegaard sliter med. Han måtte melde avbud til landslagskampene mot Østerrike og Nord-Irland.

Håper å rekke sesongstart

Etter planen er sesongstarten for kvinnehopperne 5. og 6. desember på Lillehammer.

– Jeg bør være klar til det hvis kneet roer seg ned. Jeg forbereder meg også på å sette nedslag med høyrefoten, for som jeg kjenner nå, har det blitt mye belastning på venstre.

Lundby har vunnet verdenscupen tre sesonger på rad og har 30 seirer i verdenscupen siden desember 2016. Hun har også OL-gull fra Pyeongchang i 2018 og VM-gull fra Seefeld i 2019.

(©NTB)