Hopp-Norge tatt på sengen – Lillehammer, Trondheim og Vikersund kan miste verdenscuprenn

Det hersker full forvirring i Skiforbundet. Norge står nemlig i fare for å miste en rekke verdenscuprenn. – Det kom som lyn fra klar himmel, sier Terje Lund.

Han er arrangementssjef i Norges Skiforbund. Det var under fredagens kalendermøte i Zürich at bomben kom: Sertifikatene i Granåsen, Lysgårdsbakken og Vikersundbakken har gått ut.

I øyeblikket er det kun Holmenkollen som er sikret verdenscuprenn i Norge kommende vinter.

– Vi har ikke gyldig sertifikat i tre bakker. Vi har fått frist til FIS-kongressen 16. mai med å få det på plass. Vi har omgående sendt mail til våre arrangører. Det er bakkeeier som må ha gyldig sertifikat, sier en overrasket Lund til NTB.

– Vi ble tatt på senga. Vi har hatt dialog, sendt inn kalenderforslag og fått masse ros etter Raw Air og våre renn i Norge, fortsetter arrangementssjefen.

Umiddelbare tiltak

I løpet av én måned må alt være på plass for at Norge skal sikre både Raw Air og en rekke verdenscuprenn på norsk jord.

– Jeg vet at det har vært mye diskusjon rundt sertifikatet i Vikersund når det gjelder unnarenn og tekniske spesifikasjoner. For Trondheims del handler det om at FIS vil ha en bekreftelse på at man faktisk skal bygge en ny bakke, mens jeg har et inntrykk av at det er mest formaliteter og småtterier som er problemet i Lillehammer, sier Lund.

– Arrangørene må ta kontakt med FIS og vår bakkeansvarlig, Torgeir Nordby, for å finne ut hva som mangler for at sertifikatene er i orden og umiddelbart iverksette ting for å få det på plass. Alt må fremvises før 16. mai, sier Lund.

Usikkert kvinneløft

Og som om ikke det var nok, kvinnenes vei inn i Raw Air er fortsatt usikker. Maren Lundby og de andre hoppjentene ligger inne i kalenderen, men Skiforbundet har måttet ta et forbehold.

– Vi har sagt i søknaden til FIS at det den forutsetter ekstern finansiering, slik som jeg har fått inntrykk av at kulturministeren lovet på en pressekonferanse før Raw Air. Vi skulle hatt nytt møte med henne i Vikersund, men det måtte utsettes som følge av regjeringskrisen som oppsto. Vi venter på et nytt møte. Vi har også der frist til 16. mai med å få avklart finansiell bistand. Skal vi få Raw Air på samme nivå for jentene, trenger vi eksterne penger, sier Lund.

Purrer på kulturministeren

Han er tydelig på at Norges Skiforbund ikke kan ta kvinneløftet alene.

– Markedet for damehopp er ikke like stort som herrehopp, og da trenger vi starthjelp. Walter Hofer og alle bekrefter at kulturministeren (Trine Skei Grande) har sagt at hun vil være med på dette. Vi skal purre igjen mandag. Jeg blir veldig forundret om hun går tilbake på dette, sier Lund.

Får Skiforbundet alt på plass, skal begge kjønn hoppe samme dag og i samme bakke under Raw Air. Trolig skal jentene i aksjon klokka 15, mens gutta følger klokka 17.

Gutta kjemper om 1 million kroner i bonus for å komme på pallen i sammendraget. For jentene er ikke pengepremiene i boks.

– Jentene vil ha færre renn, de er ikke med i Vikersund og har ikke lagkonkurranse i Holmenkollen. Vi kan ikke gå ut og si at jentene bare får halvparten så mye penger. Det er en vanskelig øvelse i Norge, men vi må se på antall renn. Vi må finne en sum som står i stil til antall renn, men det er ikke TV- og sponsorpenger til at jeg kan love store pengepremier til jentene, sier Lund.

