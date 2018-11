Hopp: Norsk dress-miss, Johansson disket i Wisla

Robert Johansson hadde for stor hoppdress og ble diskvalifisert under lagkonkurransen i verdenscupen lørdag. – Litt krise, sa landslagstrener Alexander Stöckl.

Hjemmefavoritten Polen var beste nasjon og vant 11,1 poeng foran Tyskland og Østerrike. Norge ble nummer ti.

Det var trøbbel med hoppdressen som skapte den triste situasjonen for det norske laget. Det ble slått ned på av kontrollørene.

Dermed fikk ikke Norge hoppe finaleomgangen. – Vi trodde var godt innenfor det som var lovlig. Dette er jo en liten krise. Vi prøver å være innenfor grensene, sa landslagstrener Stöckl til NRK.

– Jeg synes det er veldig kjedelig, og jeg vil ikke at det skal skje igjen. Kontrolløren sa at dressen var for stor, sa Johansson til NRK.

– Det blir jo ikke stort verre enn at vi ikke får med tellende hopp. Det er det verste som kan skje, sa hoppsjef Clas Brede Bråthen.

– Vi må bli enda mer skjerpet framover. Dette var svært lite ønskelig. Nå blir det en grundig gjennomgang (av dressene) for alle, la han til.

Søndag går sesongens første individuelle verdenscuprenn, også det i Wisla. Anders Fannemel, Andreas Stjernen, Johansson, Johann André Forfang og Daniel André Tande hopper for Norge.

Verdenscupsesongen avsluttes i mars i Planica.

(©NTB)

Mest sett siste uken