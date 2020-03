Hopp-profil forbløffer etter stygg skade

Thomas Aasen Markeng (19) opplevde enhver skihoppers mareritt da korsbåndet røk i desember. Nå gjør han den medisinske ekspertisen forbauset.

Landslagshopperen fra Lensbygda røk korsbåndet og ødela menisken i venstrekneet da han falt i tyske Klingenthal rett før jul. Korsbåndskaden var den andre i karrieren for 19-åringen som ble spådd et internasjonalt gjennombrudd i vinter.

Noen dager i forkant av fallet i Tyskland ble han nummer fem i et verdenscuprenn i russiske Niznij-Tagil, og forrige sesong ble Markeng både juniorverdensmester og norgesmester for senior.

Det ulykksalige fallet i Klingenthal kunne knapt kommet mer ubeleilig, men siden den gang har alle piler pekt bratt oppover. Markeng har skapt forbauselse i omgivelsene de siste ukene.

– Treningen går veldig bra. Jeg er ganske langt foran skjema. Fysioterapeutene er så fornøyde at de ikke har sett et kne som er så bra etter så kort tid, sier Lensbygda-hopper når NTB treffer han i Holmenkollen.

Står opp grytidlig

Kun ti uker er gått siden han ble operert for å reparere korsbåndet og den ødelagte menisken. Kun dager etter inngrepet viste Markeng unormalt positiv progresjon. Den trenden har fortsatt.

– Jeg hadde sett for meg at jeg skulle gå på krykker i ti uker, men nå er det tre uker siden jeg kastet dem, røper 19-åringen.

– Hva skyldes det at du ligger så langt for skjema?

– Innsatsen min og ekstra godt arbeid fra fysioterapeutene. Jeg har brukt Lars Haugvad som fysioterapeut nå, og han har lagt opp et sinnssykt opplegg for min del. Det har fungert rimelig bra, smiler Markeng beskjedent.

I «innsatsen min» ligger det mange timer med trening hver neste dag. Markeng har fra dag én vært bestemt på at han skal tilbake på gammelt godt nivå.

– Jeg står opp tidlig om morgenen og trener. Det blir fort 3–4 økter om dagen. Stort sett bare korte økter, men type halvannen eller en time, sier Lensbygda-gutten.

Han er nøye med å understreke at opplegger er utarbeidet i samråd med medisinsk ekspertise. Samtidig pusher han grenser.

– Akkurat sånn det er nå, trener jeg nok for mye. Jeg er litt for dårlig på hvilebiten, smiler Markeng, som samtidig forsøker å legge inn pusterom til å gjøre andre ting.

Tar trenerutdannelse

Normalt sett betyr den type skader Markeng pådro seg ett år uten hopping. 19-åringen er klar på at det dermed så «hårfint ut» med tanke på å rekke verdenscupstarten neste sesong. Nå ser prognosene bedre ut.

– Jeg har sett for meg ett år uten hopping, men sånn det ser ut nå, kan jeg være klar før. Målet er uansett å hoppe fra start av neste sesong, sier Markeng.

På veien mot comebacket ser han for seg en sommer med helt normal trening. De nærmeste ukene blir fortsatt dedikert til det hopp-profilen kaller «bestemor-trim», men fra mai-juni håper han å trene som vanlig.

Droppet hoppukerenn

De siste ukene har han måttet følge landslagskompisene fra TV-stolen. Det har tidvis vært krevende.

– Det har vært kjedelig, og spesielt hoppuka var tungt. Da var det ikke alle hopprennene som ble sett på, smiler Lensbygda-hopperen, som samtidig har brukt tiden på å ta trenerutdannelse.

– Jeg føler at det å ta en trenerutdanning bidrar til at tiden går fortere nå, og at det kan være positivt med tanke på å komme tilbake i bakken. Det gir meg et større bilde på teknikk, sier ambisiøse Markeng.

I tillegg har han brukt tiden til å studere konkurrentenes teknikk og hopp. Det kan også komme godt med når det til høsten er tid for et imøtesett skadecomeback i norsk hoppsport.

