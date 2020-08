Hopp: Skuffende Sommer Grand Prix for Eriksen og Pedersen i Polen

Verken Sander Vossan Eriksen eller Robin Pedersen klarte å blande seg i toppen under søndagens hopprenn i Polen. Polske Dawid Kubacki stakk av med seieren.

Vertsnasjonen Polen dominerte da Eriksen ble beste norske på 23.-plass. Pedersen avsluttet rennet på 28.-plass.

Kubacki vant foran lagkameratene Kamil Stoch og Piotr Zyla etter hopp på 131,5 og 127 meter.

Med null hopp over 120 meter søndag, ble veien opp til de øverste plassene på resultatlista for lang for Alexander Stöckls gutter.

Anders Håre var ikke kvalifisert til søndagens renn.

Siden Polen har blitt korona-rødt, må det norske laget i ti dagers karantene når de returnerer til Norge etter rennet.

(©NTB)