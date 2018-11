Hoppdronningen finpusser formen i Sverige

Maren Lundby setter trolig kursen for Falun onsdag. Der skal de siste forberedelsene til verdenscupåpningen gjøres.

Verdens beste kvinnelige skihoppere innleder sesongen med tre renn på Lillehammer neste helg. De kommende dagenes snøtest på svensk jord er et grep for å komme maksimalt forberedt til det som venter i Lysgårdsbakkene.

I Falun kan man by på gode snøforhold i hoppbakken. Også på Lillehammer nærmer det seg hoppforhold, men arrangørene trenger trolig noen ekstra dager på å få bakken klar.

– Nå går kanoene for fullt på Lillehammer, men jeg tror ikke det blir klart for hopping der før tidligst mandag, sier landslagstrener Christian Meyer til NTB – og opplyser at Lundby & co. dermed høyst sannsynlig pakker bilen med kurs for Sverige onsdag ettermiddag.

– Vi reiser til Sverige for å få landet på snø. Vi kunne også hoppet i Midtstuen, men da ville vi ikke få brukt de nye vinterskiene. De kan bli ødelagte ved å lande på plast.

Stressmoment

OL-vinner Lundby og landslagskollegene vil forsikre seg om at utstyret de har fått til den kommende VM-sesongen er helt på høyden.

– Vi ønsker å ha testet ut det vi skal konkurrere med, slik at vi har alt klart, sier landslagstrener Meyer til NTB.

Han ser lyst på verdenscupåpningen i OL-bakken fra 1994 og er trygg på at både Lundby og Silje Opseth kommer godt forberedt til sesongstarten.

Den tredje av landslagsjentene, Anna Odine Strøm, har på sin side slitt med ryggvondt den siste tiden og er et noe mer usikkert kort.

Vant i fjor

Et spenningsmoment er det også hva konkurrentene har foretatt seg foran den kommende VM-sesongen.

Maren Lundby innledet forrige sesong med seier på Lillehammer, men måtte se tyske Katharina Althaus ta sammenlagtseieren i åpningstrippelen i mjøsbyen.

Deretter handlet imidlertid det meste om Norges hoppdronning. Sammenlagtseier i verdenscupen og OL-gull i Pyeongchang gjorde sesongen helt eventyrlig for Kolbukameratene-hopperen.

(©NTB)

