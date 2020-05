Hopplandslaget må kutte sju millioner kroner som følge av pandemien

Utøvernes penger skjermes, men koronapandemien gjør at hopplandslaget blir pålagt store kutt.

Styret i Norges Skiforbund har besluttet av hoppbudsjettet må reduseres fra 31 til i underkant av 24 millioner kroner.

Sportssjef Clas Brede Bråthen bekrefter kuttet overfor VG og opplyser at budsjettkuttet får konsekvenser «over hele fjøla». Onsdag skrev Dagbladet at budsjettet måtte kuttes til mellom 22 og 24 millioner kroner.

Likevel er det bestemt at premiepengene til utøverne skjermes. Ifølge avisen er hoppernes lønn basert på premiepenger, bonuser fra utstyrsprodusenter og private sponsorer.

– Premiepengene har vært diskutert under møter i FIS (Det internasjonale skiforbundet). Og det er det siste vi vil kutte i. Det er utøverne som er vår verdi, og da kan vi ikke ta fra dem levebrødet. Det blir som den klassiske øvelsen å sitte med motorsag og skjære på den grenen du sitter på, sier Bråthen til VG.

Forrige sesongs verdenscup ble avsluttet fire renn før slutt som følge av pandemien. I tillegg er skiflygings-VM i slovenske Planica utsatt fra mars til desember.

Hopplandslagene for kommende sesong presenteres i begynnelsen av juni. Verdenscupen skal etter planen starte 21. november for herrene og 5. desember for kvinnene.

