Hoppsjef vil ha kvinner i hoppuka fra neste år

Direktør sier alle vertsbyene vil inkludere damene.

Den tyske landslagsdirektøren i hopp, Horst Hüttel, ser for seg at kvinnene kan få sjansen i hoppuka fra 2021-22-sesongen.

Kvinnenes kamp for å bli et fullverdig medlem av hoppfamilien fortsetter, og for mange er det å bli innlemmet i den tysk-østerrikske hoppuka et stort mål. Men det kan tidligst skje fra neste sesong, mener Hüttel.

– Fra mitt ståsted er det en stor mulighet for at kvinner kan bli integrert på kvalifiseringsdagen fra 2021-22-sesongen, sier Hüttel.

Mennene hopper kvalifisering kvelden før rennene går av stabelen i den tysk-østerrikske konkurransen.

Hüttel sier at de fire vertsbyene er enige om å få på plass renn for hoppkvinnene, men at det er store spørsmål knyttet til hvordan det kan skje.

Blant annet nevner han at Garmisch-Partenkirchen og Innsbruck ikke har flomlys som gjør at man kan hoppe langt utover kvelden, til tross for at det er nettopp på kvelden kvalifiseringen til mennenes konkurranser går i dag.

(©NTB)