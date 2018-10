Hoppsjefen: – Aldri heldig å bli oppfattet som arrogant

Norge blir sett på som arrogant i Det internasjonale skiforbundet (FIS). Hoppsjef Clas Brede Bråthen erkjenner at en jobb må gjøres for å fjerne stempelet.

Fredag gikk Hans-Martin Renn til angrep på norske holdninger. Det gjorde han etter at han hadde anbefalt hoppkomiteen i FIS om ikke å gi skiflygingsbakken i Vikersund sertifikat for vinterens sesong.

– De er arrogante, sa lederen av FIS' bakkekomité til NRK.

Under høstmøtet ble Renns anbefaling fulgt opp. Vikersundbakken står dermed per i dag ikke på terminlisten. Blir ikke avgjørelsen omgjort, blir det ingen Raw Air-avslutning i bakken i mars.

– Det er aldri heldig å bli oppfattet som arrogant. Det er ikke det samme som at man er det eller ønsker å være det, men man framstår sånn på grunn av ulike omstendigheter. Det må vi sikre at ikke skjer i framtiden, sier hoppernes sportssjef Clas Brede Bråthen i Norges Skiforbund til NTB.

– Jeg føler at vi er blitt mye flinkere de siste årene til å forstå at vi er i en og samme organisasjon. Klubbmiljøene i Norge er en del av skiforbundet, mens skiforbundet er en del av FIS. Å forstå at det er sånn det henger sammen er i hvert fall en vei videre for at sånne ting ikke skal ødelegge for mye, legger han til.

Spesiell atmosfære

Det er Stiftelsen Vikersund Hoppsenter som eier anlegget og har ansvaret for at bakken er godkjent. Skiforbudet er et koordinerende mellomledd.

Terje Lund var til stede under fredagens FIS-møte gjennom sin rolle som skiforbundets arrangementssjef. Han vil ikke si for mye om diskusjonene mellom partene.

– Det var kanskje en spesiell atmosfære, hvis jeg skal driste meg til å si det, sier Lund til NTB.

FIS krever blant annet en lavere kul i Vikersundbakken. De mindre gode hopperne sliter i dag med å komme særlig langt ned i bakken. Men dette arbeidet har vist seg vanskeligere enn først antatt. Man har i stedet gått for å justere hoppkanten og lengde på hoppet, men dette er fortsatt på tegnebrettet.

– Vi som er fra Norge har hatt veldig gode opplevelser resultatmessig i bakken, men vi har vært klar over at mange ikke har hatt den samme opplevelsen. Det er en bakke som er mer brutal når det gjelder å skille ut de gode og de mindre gode hopperne fra hverandre enn for eksempel i Planica. Det er vi fullstendig klar over, og det er mye der problemet ligger, forklarer Bråthen.

Jobber på spreng

Han ble ikke sjokkert da Vikersund ble strøket fra kommende sesongs verdenscupkalender.

– Nei, jeg ble ikke overrasket etter at jeg skjønte hvilken situasjon vi var i en snau uke før møtet.

Siste ord er ikke sagt i saken. Det norske hoppmiljøet jobber på spreng for å få Vikersund tilbake i varmen.

– Utfallet har vi jo ikke fått ennå. Vi ønsker alle å se på løsninger på kort og lang sikt, men vi havnet i en situasjon ingen ønsket at vi skulle være i, sier Bråthen.

– Hvordan vurderer du sjansene for en løsning?

– Jeg har ikke brukt så mye tid på vurdere det. Jeg er mer opptatt av hvordan vi kan løse og etterkomme de endringskravene bakkekomiteen i FIS har kommet med. Vi må finne ut hva det innebærer for Vikersund. Når det er klart, må vi snakke videre med FIS og se på mulige løsninger.

(©NTB)

