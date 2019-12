Hoppsjefen: – Vi har fått vår Northug og Bjørgen

Hoppsjef Clas Brede Bråthen rangerer kun Birger Ruud foran Maren Lundby i norsk hopphistorie. Han kaller hoppdronningen et ikon.

Lørdag starter Lundby jakten på karrierens 26. og sesongens første verdenscupseier. 25-åringen er for lengst den i norsk hoppsport som har flest, og merittlisten inneholder også to strake sammenlagttriumfer i verdenscupen, Raw Air-seier samt VM- og OL-gull.

For hoppsjef Clas Brede Bråthen handler Bøverbru-jentas posisjon som norsk hoppsports store ledestjerne om mye mer enn bare prestasjonene i bakken.

– Det hun betyr for norsk hoppsport, er noe vi aldri har sett så lenge jeg kan huske. Hun er et ikon og et forbilde, og en som går foran på alle områder. Hun er alt vi trenere og ledere kan ønske oss av en profil, sier han til NTB.

Bråthen snakker seg fort varm når Lundby blir tema – og trekker en parallell til andre store norske vinterhelter.

– Vi har ikke hatt vår Petter Northug, Aksel Lund Svindal eller Marit Bjørgen. Det har vi fått nå, sier han til NTB.

Vil gjerne være forbilde

Bråthen trekker fram to ord når han skal sette ord på hvorfor Lundby seiler opp som en profil norsk hoppsport etter hans mening aldri har sett maken til.

– Totalpakka. Helheten. Ikke minst innsikten hun har i sin egen posisjon og rolle, uten at det på noen måter fører til at hun blir høy på seg selv. Det er det forståelig at folk kan bli, når man får den oppmerksomheten hun får, men det virker ikke å ligge i genene hennes, smiler hoppsjefen.

Konfrontert med Bråthens uttalelser og sammenligningen med Bjørgen og Northug smiler Maren Lundby beskjedent i hotellsofaen i Øyer utenfor Lillehammer.

– Jeg føler meg ganske langt unna dem, i hvert fall hvis du tenker fysisk, ler hoppdronningen, men blir så mer alvorlig.

– Jeg føler meg ikke som dem, men hører folk sier at rekrutteringen er bra, og at det gir en effekt å ha nummer én i verden. Det er artig å høre, sier 25-åringen.

– Betyr det noe for deg å være et ikon og en ledestjerne?

– Det gjør jo det. Jeg vet selv hvordan det er å ha et forbilde, og det at jeg kan være forbilde for noen, føles bra, sier Lundby.

Rekordjakt

De siste sesongenes Lundby-dominans i hoppbakken har også satt spor etter seg utenfor Norges grenser.

– Maren er også en profil i det internasjonale hoppmiljøet, og en profil internasjonale hoppledere er glade for at vi har fått fram. Hun blir sidestilt med Kamil Stoch og andre store profiler av objektive ledere i hoppfamilien, sier hoppsjef Bråthen.

Han er trygg på at Lundbys posisjon kommer å styrke seg ytterligere i årene som kommer.

– Hvorfor skulle den ikke gjøre det, spør hoppsjefen, som mener Bøverbru-jenta i en alder av 25 år har kun et navn foran seg på lista over Norges største hopphelter gjennom alle tider.

– Så vidt jeg kan skjønne er hun på høyde med eller forbi Bjørn Wirkola. Da er det bare Birger Ruud igjen på min rangering. Det er ganske fantastisk å tenke på at vi klarte å bygge en sånn profil under 20 år etter at vi begynte å satse på jentehopping.

Selv bruker ikke Lundby så mye energi på sammenligningen med Birger Ruud. Hun er mest av alt opptatt av å se framover. Målet i vinter er å vinne verdenscupen for tredje sesongen på rad. Det har kun forbildet Adam Malysz gjort før henne i hoppsporten.

På sikt jakter hun også på Sara Takanashis 54 verdenscupseirer. Ingen kvinnehopper har flere.

