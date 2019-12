Hør på Sundgot Borgen, Ski-Norge!

Det er på tide å ta ansvar og bladet fra munnet i langrennsmiljøet, og erkjenne at det finnes et problem med energibrist og spiseforstyrrelser. Jeg har selv sett det i Sverige.

Følelsen er at spørsmål om energibrist, vektreguleringer og spiseforstyrrelser tones ned innad i skiforbundet, og at de tross alt ønsker å gi inntrykk av at de har kontroll på sine utøvere.

Det er ikke noe nytt.

Problemet har mer eller mindre vært der siden midten av 80-tallet, og jeg kan ikke påstå at jeg har merket noen større utvikling innenfor de aktuelle områdene.

Noen har vitnet om et problem i for- og nåtid.

Blant annet Hilde G. Pedersen, som for en tid valgte å forlate langrennslandslaget til fordel for skiorientering, på grunn av kroppsfikseringen som rådde på den tiden.

Selv har jeg jobbet i det svenske landslaget i elleve år, og kan vitne om minst fem-seks tilfeller som kunne kobles opp mot kroppsregulering, vekthets, spiseforstyrrelser og psykisk helse.

De fleste av dem jeg har hatt kontakt med har avsluttet sine karrierer og gått videre i livet, men de slet tungt noen år som aktive utøvere.

Piteå Elits Sofia Henriksson tok tyren ved hornene. Henriksson, 7. plass i forrige helgs 10 km i Vuokatti, valgte i 2015 å skrive følgende på sin egen blogg:

«Det var i høst det virkelig tok fart. Ganske tidlig forstod jeg at noe ikke stemte, men det tok lang tid før jeg kunne erkjenne for meg selv at det var en lettere spiseforstyrrelse alle problemene mine grunnet i. Når jeg et par dager før vi skulle reise til Kasakhstan i forbindelse med U23-VM fikk beskjeden om at jeg var blitt for tynn og ikke fikk tillatelse til å reise, føltes det umiddelbart ut som alt raste sammen. Skuffelsen var enorm, men etter noen dagers tenketid har jeg nå innsett at dette var det beste som kunne skje, slik at jeg kunne ta ordentlig tak i problemene mine.»

Jeg støttet Henriksson i hennes valg om å være åpen og ærlig om sin problematikk. Vi håpet at det kanskje kunne hjelpe andre eliteutøvere med å ta kroppens signaler på større alvor.

At flere kanskje skulle få øynene opp for hva som kan skje i jakten om å nå den øverste verdenseliten.

Vis av lærdom synes jeg at skiforbundene i Sverige og Norge burde ha bedre kontroll på sine utøvere, enn at de får startforbud når de går over en grense.

Jeg skrev det i mitt forrige blogginnlegg «Nå får det være nok» og jeg står fast ved det samme: Skiforbundet har det største ansvaret, slik det ville vært for enhver annen arbeidsgiver.

Som Henriksson skriver i sin blogg:

«Ganske tidlig forstod jeg at noe ikke stemte, men det tok lang tid før jeg kunne innrømme det for meg selv...».

Man er ikke alltid sterkest alene, er mitt poeng.

Selvsagt har utøveren et stort ansvar selv, men når utøveren ikke erkjenner problemet for seg selv så blir det vanskelig.

Forbundets medisinske apparat burde vite bedre, og de burde reagert tidligere i tilfellene med Karlsson og Östberg. Begge har også vært åpne om sine problemer, og det respekterer jeg de stort for.

Men forbundene burde snarest trappe opp undersøkelsene i Ski-Norge og i Sverige for å gi trenere og ledere mer kompetanse på feltet, ikke bare på landslagene.

Klubbene er basen i i nasjonenes langrennsvirksomhet, de som leverer eliteutøvere til landslaget. Hvilken «sikkerhet» har utøverne der? Hvem drar i håndbremsen?

Lex-Henriksson er et eksempel som i alle fall ikke rammet den svenske organisasjonen hartt nok.

Dette sa Ola Strömberg til SVT da det ble kjent at Frida Karlsson fikk startforbud:

«Når vi ser at det er en grense som blir overtrukket, så tar vi umiddelbart grep. Da sørger vi for at hun kan komme tilbake - og at hun kommer i balanse rent næringsmessig.»

Bedre sent enn aldri, liksom. Hvorfor ikke gjøre noe før, i stedet for å vente til utøveren har passert den grensen?

Kjære skiforbund:

Lytt til ekspertisen som kan faget og har mange års erfaring. Ikke forsøk å tone ned kompetente stemmer som professor Jorunn Sundogt Borge, spesialist på spiseforstyrrelser og vektregulering på Norges Idrettshøyskole.

Eller Michael Svensson, lektor i idrettsmedisin ved Universitetet i Umeå, som også mener det generelt dras i håndbremsen for sent.

Se ekspertene som ressurser som kan gjøre skiverdenen bedre og friskere.

Når Sundgot-Borgens uttalelser kommer opp under verdenscupen i Davos, svarer Therese Johaug og langrennssjef Espen Bjervig til NRK at Sundgot-Borgon ikke vet hvordan det norske landslaget jobber med helsespørsmål opp mot de ulike individene, ettersom hun ikke er en del av det miljøet ...

Jeg er hundre prosent overbevist om at Sundgot Borgen vet bedre - og mer - enn de fleste om hvor grenser går, og hvordan man kan jobbe forebyggende innenfor eliteidrett.

Hun møter eliteidrettsutøvere med problemer hver eneste dag.

Og man er som sagt ikke alltid sterkest alene.