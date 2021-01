Høringsnotat skaper bekymring i Hockey-Norge: Frykt for permitteringer og utmelding fra eliteserien

Stavanger og Sparta Sarpsborgs daglige ledere varsler om store konsekvenser dersom det nye forslaget om kompensasjonsordning for idretten blir vedtatt.

Det er et høringsforslag fra Kulturdepartementet som får de daglige lederne til å reagere. Der foreslås det at det fra 1. januar ikke skal kunne søkes økonomisk kompensasjon for avlyste arrangementer.

I norsk ishockey er det fare for at en rekke kamper må avlyses etter at seriespillet er utsatt på grunn av omfattende koronasmitte. Daglig leder Henning Svendsen i Sparta ser mørkt på situasjonen dersom Kulturdepartementets forslag vedtas.

– Dette som nå skjer, håper jeg er noe feil, slik at den ordningen vi har hatt vil videreføres ut sesongen. Hvis ikke det skjer, kan det bli nødvendig å trekke Sparta Sarpsborg fra videre spill i eliteserien. Det kommer også flere lag til å gjøre, og serien må avlyses og hockeyklubbene inkludert oss blir nødt til å permittere samtlige, sier han til Sarpsborg Arbeiderblad.

Vil måtte permittere

Svendsen påpeker at klubbene hadde regnet med 50 prosent kompensasjon av kampdagsinntekter for avlyste kamper og 70 prosent for gjennomførte kamper, slik ordningen har vært til nå i sesongen.

Daglig leder Terje Haukali i Stavanger Oilers reagerer også kraftig på myndighetenes forslag.

– Vi føler oss frarøvet muligheten til kompensasjon, sier han til Stavanger Aftenblad.

– Vi blir nødt til å se på kostnadsbildet vårt. De største utgiftene vi har i dag, er lønn til spillerne. Og hvis vi tvinges til å permittere spillere, så vil vi ikke lenger ha spillere til å gjennomføre kampaktiviteten slik vi ønsker, fortsetter Haukali.

Konkursfrykt

Ishockeypresident Tage Pettersen, som også er idrettspolitisk talsperson i Høyre, sier til Aftenbladet at Norges Ishockeyforbund jobber for å få endret formuleringen i koronaforskriften.

– Dette er den enkeltsaken jeg har jobbet mest med de siste dagene. Slik forskriften er utformet nå, vil det ha alvorlige konsekvenser for norsk hockey, sier Pettersen.

Han uttalte tirsdag til NTB at han frykter at flere klubber kan gå konkurs på grunn av avlysninger av kamper.

– Her må kamper avlyses som følge av nedstengningen. Konsekvensen er at vi risikerer konkurs i flere av klubbene våre. Vi må kutte ut kamper. Mister vi ti kamper, er det en stor del av det budsjetterte inntektsgrunnlaget for klubbene, sier Pettersen.

